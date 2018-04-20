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Единый сайт межотраслевой кооперации Москвы и Подмосковья появится в мае
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Единый сайт межотраслевой кооперации Москвы и Подмосковья появится в мае 

РИА Новости 52 минуты назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Единый интернет-сайт межотраслевой кооперации промышленных предприятий Москвы и Московской области появится в мае текущего года, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.
"Единый портал межотраслевой кооперации должен появиться уже в мае, в настоящий момент мы с московскими коллегами активно работаем над тем, чтобы оба портала Москвы и Московской области получали сведения друг от друга. Это позволит предпринимателям Москвы, зайдя на сайт Москвы, получить доступ к предприятиям Подмосковья, а предпринимателям Подмосковья, зайдя на сайт Подмосковья, получить доступ к предприятиям Москвы. Это даст синергетический эффект", — сказал Буцаев после церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Москвы и Подмосковья по развитию промышленного потенциала Московского региона. На данный момент на подмосковном портале межотраслевой кооперации зарегистрированы порядка 800 предприятий.
Также стороны подписали дорожную карту реализации соглашения. Документ предполагает проведение совместных выставочных мероприятий, создание единого реестра промышленных предприятий, реестра инновационной продукции.
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