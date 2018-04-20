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Дмитрий Азаров занял последнюю строчку в сводном рейтинге губернаторов
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Дмитрий Азаров занял последнюю строчку в сводном рейтинге губернаторов 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Дмитрий Азаров оказался аутсайдером народного рейтинга глав регионов, заняв последнюю, 85 строчку. Соответствующая информация размещена на официальном сайте рейтинга губернаторов.
В среднем деятельность врио губернатора Самарской области общественность оценила на 2,45 балла. Самую высокую оценку заслужила информационная открытость главы региона, которая составила 3,5 балла. Работоспособность врио губернатора получила удовлетворительную оценку. На 2,5 балла общественность оценила уровень жизни населения региона, имидж и туристическую привлекательность Самарской области, а также деловой климат. Борьба с коррупцией, соблюдение прав человека, а также качество дорог и инфраструктуры региона получили по два балла. Согласно опубликованным данным, уровень доверия населения к деятельности губернатора оценивается всего на 1,5 балла.
Напомним, согласно рейтингу влияния глав регионов по итогам марта текущего года, составленному Агентством политических и экономических коммуникаций, Дмитрий Азаров получил дополнительные очки и занял 11 место. По мнению автора рейтинга, кандидата исторических наук Дмитрия Орлова, на позицию главы региона в прошлом месяце повлиял визит Владимира Путина в областную столицу на финише своей президентской кампании.
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