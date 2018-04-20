РФ и Беларусь к 1 июля интегрируют системы электронной ветсертификации

Он рассказал, что ведомство разрешило бизнесменам из Республики Беларусь напрямую регистрироваться в российской системе «Меркурий» и оформлять сертификаты через нее, хотя и признал, что пока такой возможностью ни одна из компаний не воспользовалась.

Стоит напомнить, что срок введения системы выдачи ветеринарных сертификатов только в электронном виде уже переносился. Изначально планировалось, что на электронный документооборот в этой сфере бизнес России и Республики Беларусь перейдет с 1 января 2018 года, но потом срок был отодвинут до 1 июля.