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РФ и Беларусь к 1 июля интегрируют системы электронной ветсертификации
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РФ и Беларусь к 1 июля интегрируют системы электронной ветсертификации 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: Российская Газета
К 1 июля 2018 года Россия и Республика Беларусь объединят системы электронной ветеринарной сертификации. Об этом в Белгороде агентству «Интерфакс» рассказал замглавы Россельхознадзора Николай Власов.
Он рассказал, что ведомство разрешило бизнесменам из Республики Беларусь напрямую регистрироваться в российской системе «Меркурий» и оформлять сертификаты через нее, хотя и признал, что пока такой возможностью ни одна из компаний не воспользовалась.
Стоит напомнить, что срок введения системы выдачи ветеринарных сертификатов только в электронном виде уже переносился. Изначально планировалось, что на электронный документооборот в этой сфере бизнес России и Республики Беларусь перейдет с 1 января 2018 года, но потом срок был отодвинут до 1 июля.
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