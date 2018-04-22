Комиссия по экономическому развитию и финансам при Региональном совете Иркутской области не поддержала инициативы мэров Ангарска и Братска

Под сопредседательством заместителя Губернатора — руководителя

и мэра города Зимы Андрея Коновалова состоялось очередное заседание

комиссии по экономическому развитию и финансам при Региональном совете

Приангарья. Первым был рассмотрен вопрос о минимальном размере оплаты

труда в регионе. Затем обсуждались законодательные инициативы,

Серебрянниковым по перераспределению отдельных налоговых отчислений

между областным и местными бюджетами.

Сергей Петров внес законопроект, предлагающий перераспределить в пользу местных бюджетов дополнительные 20% от налога по упрощенной

системе налогообложения (УСН) и 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) только в пользу девяти городских округов. Сергей Серебрянников

выступил с инициативой передать также в пользу девяти городских округов

100% транспортного налога.

Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова напомнила членам

комиссии, в которую входят мэры двадцати муниципальных образований

второго уровня (на заседании присутствовало 18 глав территорий), что в результате консолидированного решения с 1 января 2017 года из областного

в местные бюджеты было передано 30% УСН и дополнительные 5% акцизов на нефтепродукты. Суммарно объем этих отчислений составил 1,9 млрд рублей,

из которых около 1,6 млрд рублей — мобилизованный 30-процентный УСН. 70%

от этой суммы распределилось в пользу трех крупных городов — Иркутска

Братска и Ангарска. На оставшиеся муниципальные образования пришлось

всего 30%. При этом районы увеличили собираемость собственных доходов на своих территориях на 5%, тогда как городские округа лишь на 1%.

— О чем это свидетельствует? О том, что городские округа, получив

дополнительные нормативы отчислений, не смогли организовать работу с собственной доходной базы, а скорее всего надеялись на прирост за счет

переданного норматива. А муниципальные районы, у которых переданный

30-процентный налог составлял не очень большие суммы, вынуждены были

дальше в течение 2017 года вести очень сложную работу со своим

предпринимательским сообществом, в первую очередь по наращиванию

собственных доходных источников, — пояснила Наталия Бояринова.

Также министр финансов региона обратила внимание на то, что в немалой

степени прирост по УСН произошел за счет новых субъектов малого и среднего предпринимательства, которые в связи с изменениями в федеральном законодательстве получили право перейти на данную систему

налогообложения. Еще один факт, характеризующий работу органов местного

самоуправления, — это объем недоимки по УСН, который в 2017 году

увеличился почти в 1,5 раза. 26 муниципальных образований второго уровня

из 42 не смогли не только удержать недоимку на уровне 2016 года, но и достаточно существенно нарастили ее.

Далее Наталия Бояринова перешла к цифрам выпадающих доходов

областного бюджета в случае принятия законодательных инициатив мэров

Ангарска и Братска. По предварительной оценке регионального минфина

передача на муниципальный уровень дополнительных нормативов отчислений

по УСН и НДФЛ приведет к образованию выпадающих доходов региональной

казны на 2,9 млрд рублей. Причем 1,7 млрд рублей в виде 5% НДФЛ

перераспределятся только в бюджеты городских округов, так построена

законодательная инициатива. 2,3 млрд рублей из общей суммы, или 79%

будут зачислены в бюджеты Иркутска, Братска и Ангарска. На все остальные

муниципальные образования останется около 0,6 млрд рублей.

Законодательная инициатива мэра Братска приведет также дополнительным

к выпадающим доходам в объеме 1,4 млрд рублей, которые

перераспределяться в пользу городских округов.

— При этом ни по первой, ни по второй законодательным инициативам к внесенным документам не представлены финансово-экономические

обоснования, не указаны объемы выпадающих доходов областного бюджетов, и также не указаны источники, за счет которых должны компенсироваться эти выпадающие доходы, — отметила Наталия Бояринова.

Обсуждение вопроса участниками комиссии показало их несогласие с предлагаемыми законопроектами. Так, исполняющий обязанности мэра

Иркутского района Игорь Жук сообщил, что муниципалитет дал отрицательное

заключение на инициативы глав Ангарска и Братска.

— В случае принятия этих законопроектов будут нарушены принципы

бюджетной системы. Население области живет не только в Иркутске,

Ангарске и Братске, 55% людей проживает в других территориях. Для всех

жителей должны быть равные условия, поэтому, коллеги, предлагаю не поддерживать законопроекты, выдвинутые двумя городскими округами, —

предложил Игорь Жук.

Его поддержали все участники заседания комиссии, кроме исполняющего

обязанности мэра Ангарского городского округа Михаила Головкова

Комментируя итоги обсуждения, Дмитрий Чернышов подчеркнул, что средства, предлагаемые законодательными инициативами к перераспределению

уже расписаны в областном бюджете на расходные обязательства, поскольку

в области принят и действует трехлетний бюджет. Это и финансовая помощь

муниципалитетам в виде субсидий и дотаций на выравнивание и сбалансированность, и бюджетные инвестиции на строительство, капитальный

ремонт и реконструкцию социальных объектов и другие направления.

— Мэры решили не поддерживать данные инициативы, поскольку они понимают, что это несет разбалансированность областного бюджета,

соответственно, снижение финансовой помощи почти всем территориям,

поскольку из 4,2 млрд рублей выпадающих доходов практически 80 процентов

уходит в бюджеты трех городов — Иркутска, Братска, Ангарска. Это недопустимо для других территорий области, поскольку у нас 42 муниципальных образования второго уровня, а выгоду получают три. Я считаю принятое решение взвешенным, мэры хорошо понимают принципы

межбюджетных расчетов. На комиссии были споры, обсуждение, но результат

голосования говорит об единодушии глав территорий, — отметил Дмитрий

Чернышов.