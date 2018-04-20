«Живой Кен» потратил тысячи долларов на удаление ребер и пожалел

Бразилец Родриго Алвес , которого из-за внешности прозвали живым Кеном, рассказал о сильных болях. Он испытывает их после операции по удалению двух ребер. Об этом сообщает Daily Mail.

«Каждый вечер я испытываю боли. Их можно стерпеть, но я не понимаю, о чем я тогда думал. У меня теперь два шрама на спине, но самое ужасное в том, что мои размеры не уменьшились вообще», — признался 34-летний Алвес.

Мужчина мечтал достичь 50-сантиметрового обхвата талии. По его словам, после процедуры, которая обошлась в 40 тысяч долларов, ему приходится постоянно носить корсет. «Я кажусь стройнее, только надевая корсет. Как только я его снимаю, тело принимает прежнюю форму», — пояснил бразилец. Он также рассказал, что украл свои удаленные ребра из операционной.

На данный момент Родриго Алвес уже потратил 700 тысяч долларов в погоне за своим идеалом внешности.

В апреле отец-миллиардер живого Кена пригрозил сыну лишением наследства, если тот еще раз переоденется в женщину. Алвес вывел из себя родителя, опубликовав в своем Instagram фотографию в образе длинноволосой брюнетки в нижнем белье. Переодетый в женщину Алвес отправился на вечеринку в мини-юбке и на каблуках.