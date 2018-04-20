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В волгоградском аграрном университете состоится ИТ-девичник
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В волгоградском аграрном университете состоится ИТ-девичник 

АиФ Волгоград 59 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
25 апреля в ВолГАУ состоится ИТ-девичник, на котором будут отмечаться достижения женщин в сфере информационных технологий.
Как сообщили корреспонденты «АиФ-Волгоград» в пресс-службе университета, в вузе состоится встреча с успешными женщинами, построившими свою карьеру в сфере ИТ. Для девочек и девушек пройдут мастер-классы по созданию дополненной реальности, карвингу, оригами.
Помимо этого, участников познакомят с классом робототехники, работой 3D принтера, а также с полезными ресурсами и инициативой MicrosoftYouthSpark, которая призвана помочь молодым людям реализовать свои возможности в образовании, трудоустройстве и предпринимательстве.
Мероприятие состоится в 14:00 в ВолГАУ (507 ГК). Справку можно получить у координаторов мероприятия Ольги Кочетковой по телефону 8 (8442) 41-24-42 и Валерии Комаровой по номеру 8 (8442) 41-18-02.
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