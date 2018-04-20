В Воронеже стартовал масштабный ремонт дворов 

Работы выполнят в рамках программы по формированию комфортной городской среды. В Воронеже начались работы по ремонту дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж». Об этом сообщили в мэрии в пятницу, 20 апреля. В первую очередь вошли 10 дворов. В Железнодорожном районе это дворы по адресу улица Богдана Хмельницкого, 51 и Артамонова, 2а. В Левобережном порядок наведут во дворе, прилегающем к домам №3, 3а, 3б и 3в по улице Туполева. В Ленинском — на улице Чапаева, 122 и124. В Советском дворы в переулке Земнухова, 18а и 20а, а также на улице Депутатская, 4 и 6. В Центральном районе работы начались по адресу улица Карла Маркса, 31. Всего к 1 сентября отремонтируют 97 воронежских дворов. По 14 в Центральном и Ленинском районах, 22 двора — в Советском районе, 16 — в Коминтерновском, еще 16 — в Левобережном и 15 — в Железнодорожном. Полный список территорий можно посмотреть тут. Подрядчиком работ выступит ООО «Дорожник». Их общая стоимость составит 244,5 млн рублей. Практику благоустройства дворов в рамках муниципальной программы в Воронеже опробовали в 2017 году. В городе отремонтировали 125 дворов. На эти цели из бюджетов разных уровней выделили 245 млн рублей. Программа заинтересовала воронежцев, рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин. В 2017 году городские власти получили от инициативных воронежцев вдвое больше заявок, чем могли включить в программу. Первый опыт ее реализации в мэрии сочли успешным. Подрядчиком при благоустройстве дворов в прошлом году так же стал «Дорожник» — ему достались контракты по пяти районам Воронежа. И только в Коминтерновском работало ООО «СМУ-90». Всего в Воронеже на благоустройство дворов и общественных территорий за пять лет направят 1,47 млрд рублей. Елена Гончарова