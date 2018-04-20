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Волжская ГЭС начинает максимальный сброс воды
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Волжская ГЭС начинает максимальный сброс воды 

v1.ru 57 минут назад
Фото: v1.ru
С субботы, 21 апреля, Волжская ГЭС переходит в режим максимально установленного пропуска воды. Среднесуточные расходы воды через Волгоградский гидроузел составят 27000 кубометров в секунду. Повышенные расходы будут осуществляться для заполнения водой Волго-Ахтубинской поймы и нужд сельского и рыбного хозяйства Волгоградской и Астраханской областей.
— С такими расходами Волжская ГЭС будет работать по 30 апреля, — расказала V1.ru специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро»-«Волжская ГЭС» Галина Шацкая. — Дальнейший режим работы гидростанции будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки.
Специальный обводнительный попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы. Пропуск воды осуществляется через гидроагрегаты, с выработкой электроэнергии, а излишки будут сбрасываться через водосливную плотину.
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