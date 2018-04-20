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В Ростове завели дело на медиков РЖД, по вине которых умерла пациентка
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В Ростове завели дело на медиков РЖД, по вине которых умерла пациентка 

161.ru 57 минут назад
Фото: 161.ru
В донской столице возбудили уголовное дело в отношении сотрудников клинической больницы РЖД. Следователи считают, что услуги медиков не отвечали требованиям безопасности.
В июле 2016 года жительница Кубани обратилась за помощью в клинику РЖД на станции Краснодар. Врачи диагностировали у нее перелом бедра со смещением.
— Когда пациентке проводили предоперационную подготовку толстого кишечника, медсестра повредила наконечником клизмы внутренние органы больной. Это привело к резкому ухудшению здоровья женщины и последующей смерти, — рассказали в следственном управлении на транспорте.
Корреспондент 161.ru позвонил НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Краснодар» ОАО «РЖД», но никто не взял трубку. Мы оставляем за ее представителями право обратиться в редакцию и прокомментировать то, что произошло.
А в Ростове возбудили уголовное дело по факту гибели пациентки в одной из частных медицинских клиник Ростов. Дончанке корректировали положение мениска правой ноги и ввели ей препарат. От него у пациентки произошел анафилактический шок, после которого она умерла.
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