В Ростове завели дело на медиков РЖД, по вине которых умерла пациентка

В донской столице возбудили уголовное дело в отношении сотрудников клинической больницы РЖД . Следователи считают, что услуги медиков не отвечали требованиям безопасности.

В июле 2016 года жительница Кубани обратилась за помощью в клинику РЖД на станции Краснодар . Врачи диагностировали у нее перелом бедра со смещением.

— Когда пациентке проводили предоперационную подготовку толстого кишечника, медсестра повредила наконечником клизмы внутренние органы больной. Это привело к резкому ухудшению здоровья женщины и последующей смерти, — рассказали в следственном управлении на транспорте.

Корреспондент 161.ru позвонил НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Краснодар» ОАО «РЖД», но никто не взял трубку. Мы оставляем за ее представителями право обратиться в редакцию и прокомментировать то, что произошло.

А в Ростове возбудили уголовное дело по факту гибели пациентки в одной из частных медицинских клиник Ростов. Дончанке корректировали положение мениска правой ноги и ввели ей препарат. От него у пациентки произошел анафилактический шок, после которого она умерла.