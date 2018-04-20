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В Кургане уличные торговцы пытаются откупиться от проверок
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В Кургане уличные торговцы пытаются откупиться от проверок 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В областном центре продолжается борьба с незаконной уличной торговлей.
Ежедневно полицейские обследуют десятки торговых точек. Причем в самые пристальный контроль приходится на территорию рынка и ж/д вокзала. Стоит отметить, что при виде людей в форме, торговцы ведут себя спокойно. Никто не скандалит, не пытается доказать свое право на место под солнцем. Вчера около 16 часов была очевидцем одной из проверок в районе Центрального рынка по улице Куйбышева. Женщина, торгующая постельным бельем, увидев полицейских собрала товар и спряталась в здании ювелирного магазина. Через 10 минут она вновь расположила свою торговую точку. Ее конкурентки по торговле пытались задобрить стражей порядка, предлагая выбрать из ассортимента подарок себе или кому-то из близких.
Сами проверяющие признаются, что такие случаи не редкие. Бывало, что владельцы незаконных торговых палаток предлагали «договориться». Терпимо относятся полицейские к престарелым людям, которые пытаются заработать небольшие деньги, как прибавку к пенсии.
— Если мы видим, что старушке реально нуждается в деньгах, то штраф не выписываем. Что мы нелюди! — возмущаются сотрудники полиции, — Иногда даже покупаем у старушек какую-нибудь мелочь.
Напомним, что проверки уличных торговых точек начались в Кургане в начале апреля. По информации УМВД России по г. Кургану, в первом квартале текущего года сотрудниками уже составлено 155 протоколов об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии)». Привлекаясь к ответственности по данной статье, гражданин будет обязан выплатить штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
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