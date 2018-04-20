В Кирове стартовал масштабный ремонт дорог

Старт приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» — 2018 в Кирове дал глава администрации города Илья Шульгин.

Сегодня он вместе с руководителями отраслевых органов власти, Дирекции дорожного хозяйства, подрядной организации выехал на первый участок, где начались работы, сообщили в администрации города Кирова.

Напомним, что в текущем году в Кирове будет отремонтировано 82 участка городских трасс (в 2017 — 61) общей протяженностью 95 км. Объем средств, выделенных на эти цели, составляет 1 миллиард 187 миллионов рублей. По итогам торгов заключены контракты с крупными местными подрядчиками — предприятиями «Гордормостстрой» (выполнит ремонт 54 участков) и «Вятские автомобильные дороги» (28 участков).

Как доложил главе администрации города заместитель начальника управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин, на первом участке в рамках проекта-2018 — улице Московской от Вечного огня до ул. Карла Маркса — за минувшие ночь и утро уже проведено фрезерование. Здесь планируется укладка двух слоев покрытия, устройство въездов, парковок, а также поднятие и регулировка колодцев.

Сити-менеджер обратил внимание на необходимость четкого и жесткого контроля за качеством выполняемых подрядчиками работ. Дмитрий Печенкин пояснил, что со стороны заказчика (Дирекции дорожного хозяйства) за каждым ремонтируемым объектом закреплены специалисты-кураторы, которые будут отслеживать соответствие всех параметров ГОСТам на каждом этапе. Как и в прошлом году, на каждом этапе будут проводиться лабораторные испытания — по характеристикам применяемых материалов, их объемам, качеству укладки.

Со стороны городской администрации сформирована контрольная группа, задача которой — сопровождение и оценка всех видов работ.

«Кроме того мы, как и прежде, будем привлекать к контролю представителей Общественной палаты Кировской области , средств массовой информации», — подчеркнул Дмитрий Печенкин.

У сити-менеджера возникли вопросы по обустройству колодцев в зоне дорожного полотна.

«В прошлом году эти моменты были недоработаны, на что жители Кирова указывали неоднократно, — напомнил Илья Шульгин. — Вроде бы, дорога сделана, едешь по ровному полотну, — и вдруг на пути препятствие в виде слишком высоких либо, наоборот, провалившихся люков. В этом сезоне таких ошибок быть не должно».

Кроме того, глава администрации города поручил максимально синхронизировать график ремонта дорог с графиком «раскопок» ресурсоснабжающих организаций.

«Когда на только что отремонтированной дороге начинается перекладка теплотрассы, — это безобразие. И это совершенно справедливо вызывает раздражение у людей», — сказал Илья Вячеславович.

Как пояснил Дмитрий Печенкин, в графике ремонта уже учтены планы ресурсоснабжающих организаций. Тем не менее Илья Шульгин поручил на следующей неделе провести встречу с руководителями крупнейших «ресурсников», чтобы «сверить часы» и конкретизировать сроки проведения работ на подземных коммуникациях с точностью до одного дня.

Руководители города и заказчик также обратились к кировчанам с просьбой — с пониманием относиться к проведению дорожных ремонтов и там, где выставлены ограничительные знаки и аншлаги о производстве работ, не парковать личный транспорт.

В свою очередь заказчику и подрядчикам глава администрации Кирова рекомендовал активнее взаимодействовать с ГИБДД , с тем, чтобы при выполнении ремонта минимизировать неудобства для водителей и пешеходов.

Фото — admkirov.ru