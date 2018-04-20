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Королева Великобритании надеется, что на посту главы Британского содружества наций ее сменит принц Чарльз
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Королева Великобритании надеется, что на посту главы Британского содружества наций ее сменит принц Чарльз 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Лондон, 20 апреля /Синьхуа/ — Конференция глав правительств стран Британского содружества наций в четверг открылся в Букингемском дворце. Королева Великобритании Елизавета II на церемонии открытия выразила надежду, что ее старший сын принц Уэльский Чарльз сменит ее на посту главы содружества.
Выступая с речью на церемонии открытия конференции, Елизавета II сказала: «Мое искреннее желание заключается в том, чтобы Британское содружество наций продолжило оставаться символом стабильности и преемственности для будущих поколений и однажды приняло бы решение о том, что принц Чарльз продолжит важную работу, которую начал мой отец в 1949 году».
В конференции, главной темой которой выбран «Путь к общему будущему», принимают участие главы или представители правительств 53 членов Британского содружества наций. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что участники конференции в основном обсудят такие важнейшие в 21-м веке вопросы, как реагирование на глобальное изменение климата, улучшение морской среды и кибербезопасность. Она призвала приложить совместные усилия для строительства общего будущего Британского содружества наций.
Генеральный секретарь содружества Патриция Скотланд, в свою очередь, выразила уверенность в дальнейшем развитии и укреплении объединения.
Напомним, что в настоящее время в состав Британского содружества наций входят 53 члена, большинство из них ранее были колониями или вассалами Великобритании. —0—
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