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Новый парк с пирсом и смотровой площадкой появится в Ликино‑Дулеве в 2021 году
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Новый парк с пирсом и смотровой площадкой появится в Ликино‑Дулеве в 2021 году 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Современный парк со сценой, игровыми зонам, пирсом, смотровой площадкой и другими объектами планируют обустроить на Новинском шоссе в городе Куровское подмосковного Ликино-Дулева, проект планируют реализовать к 2021 году, сообщается на сайте муниципалитета.
«Многофункциональный парк планируют обустроить на Новинском шоссе в городе Куровское. Срок реализации проекта — 2019-2021 годы. Согласно задумке, место отдыха будет разбито на тематические секторы. Здесь появятся танцевальная площадка, сцена, спортивная и детская игровые зоны, для прогулок будут обустроены пешеходные дорожки, беседки — для спокойного времяпрепровождения, а также пирс, набережная и смотровая площадка», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, вся территория будет украшена малыми архитектурными формами и освещена. Планируется, что парк станет одним из любимых мест отдыха жителей.
Напомним, этот объект набрал наибольшее количество голосов жителей городского округа Ликино-Дулево в рейтинговом голосовании по благоустройству общественных территорий муниципалитета 18 марта.
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