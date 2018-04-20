Новый парк с пирсом и смотровой площадкой появится в Ликино‑Дулеве в 2021 году

Современный парк со сценой, игровыми зонам, пирсом, смотровой площадкой и другими объектами планируют обустроить на Новинском шоссе в городе Куровское подмосковного Ликино-Дулева, проект планируют реализовать к 2021 году, сообщается на сайте муниципалитета.

«Многофункциональный парк планируют обустроить на Новинском шоссе в городе Куровское. Срок реализации проекта — 2019-2021 годы. Согласно задумке, место отдыха будет разбито на тематические секторы. Здесь появятся танцевальная площадка, сцена, спортивная и детская игровые зоны, для прогулок будут обустроены пешеходные дорожки, беседки — для спокойного времяпрепровождения, а также пирс, набережная и смотровая площадка», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, вся территория будет украшена малыми архитектурными формами и освещена. Планируется, что парк станет одним из любимых мест отдыха жителей.