Немецкие мины времен ВОВ обнаружены в Матвеево-Курганском районе

Немецкие мины времен Великой Отечественной войны обнаружены в селе Большая Кирсановка Матвеево-Курганского района Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по ЧС, информация об обнаружении боеприпасов поступила на пульт дежурного ЕДДС 112 Матвеево-Курганского района19 апреля в 12.00.

Восемь 50-миллиметровых мин нашла на своем огороде хозяйка одного из домов на улице Советской.

Сообщается, что на месте обнаружения боеприпасов приняты меры предосторожности.

Подана заявка на обезвреживание мин.