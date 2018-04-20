Немецкие мины времен ВОВ обнаружены в Матвеево-Курганском районе 

Немецкие мины времен Великой Отечественной войны обнаружены в селе Большая Кирсановка Матвеево-Курганского района Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба регионального департамента по ЧС, информация об обнаружении боеприпасов поступила на пульт дежурного ЕДДС 112 Матвеево-Курганского района19 апреля в 12.00.
Восемь 50-миллиметровых мин нашла на своем огороде хозяйка одного из домов на улице Советской.
Сообщается, что на месте обнаружения боеприпасов приняты меры предосторожности.
Подана заявка на обезвреживание мин.