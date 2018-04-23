На Ямале проходит Неделя безопасности труда

Мероприятия продлятся до 28 апреля. Их приурочили к Всемирному дню охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля во многих странах-членах Международной организации труда. В этом году тема праздника «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы», — сообщает пресс-служба главы региона.

По информации окружного департамента социальной защиты населения, к проведению мероприятий в рамках ямальской Недели безопасности труда подключились работодатели и руководители профсоюзов, органы местного самоуправления, представители общественных организаций.

В эти дни в муниципалитетах состоятся различные акции для улучшения условий и охраны труда на рабочих местах, направленные на снижение профессиональных рисков и защиту людей от травм и профзаболеваний. Также пройдут тематические семинары, круглые столы, конференции, выставки средств индивидуальной защиты и другое.

Организаторы подчёркивают, что каждая инициатива в области охраны труда поможет добиться создания соответствующих условий, оберегающих здоровье и жизнь работающего населения арктического региона.

В рамках ямальской Недели безопасности труда окружной департамент социальной защиты населения организует информационную телефонную «горячую линию». С 23 по 28 апреля с 08:30 часов до 12:30 и с 14:00 до 18:00 ямальцы могут позвонить по телефонам (34922) 3-47-23, 3-47-22 и задать интересующие вопросы, касающиеся законодательства в области охраны труда.

По данным регионального отделения Фонда социального страхования, в прошлом году производственный травматизм на Ямале снизился на 26,6% и составил 212 страховых случаев по сравнению с показателем 2016 года (в 2016 году — 289 страховых случаев). Количество производственных травм с тяжёлым и смертельным исходом уменьшилось по сравнению с 2016 годом на 49,2% и составило 32 случая (в 2016 году — 63 случая).