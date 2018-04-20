Технопарки и фармацевтические фабрики откроются на месте нынешних промзон в Москве

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Пищевые, текстильные и фармацевтические производства будут организованы в Москве на месте заброшенных зданий и промзон. Как сообщила в пятницу журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская , соответствующие запросы в настоящее время поступают от правообладателей этих территорий.

"Мэр поставил задачу избавиться от вредного производства и заброшенных территорий, и у нас для развития этих территорий сегодня зеленый свет. Правообладатели этих заводов, бывших фабрик приходят к нам и предлагают — мы хотим сделать технопарк, инновационный центр, собрать научных ведущих сотрудников, чтобы организовать лаборатории, наладить производство хлеба. Много обращений по развитию производств, связанных с автомобилестроением, текстильной промышленностью, пищевой промышленностью, фармацевтикой — эти направления мы ведем вместе с департаментом науки", — сказала она.

Вместе с тем, Княжевская опровергла бытующее мнение о том, что город планирует на месте промзон организовать только лишь жилые кварталы. «У нас нет задачи все промзоны застроить жильем. Город тогда превратится в один сплошной жилой дом. Где тогда работать, учиться развиваться?» — задалась вопросом председатель Москомархитектуры.

Ранее Княжевская сообщала, что город построит новые дома для нужд программы реновации на месте семи столичных долгостроев. В частности, жилье построят на месте здания недостроенной Ховринской больницы, бывшего Черкизовского рынка и недостроенной с 1970-х больницы на шоссе Энтузиастов.