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Технопарки и фармацевтические фабрики откроются на месте нынешних промзон в Москве
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Технопарки и фармацевтические фабрики откроются на месте нынешних промзон в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пищевые, текстильные и фармацевтические производства будут организованы в Москве на месте заброшенных зданий и промзон. Как сообщила в пятницу журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, соответствующие запросы в настоящее время поступают от правообладателей этих территорий.
"Мэр поставил задачу избавиться от вредного производства и заброшенных территорий, и у нас для развития этих территорий сегодня зеленый свет. Правообладатели этих заводов, бывших фабрик приходят к нам и предлагают — мы хотим сделать технопарк, инновационный центр, собрать научных ведущих сотрудников, чтобы организовать лаборатории, наладить производство хлеба. Много обращений по развитию производств, связанных с автомобилестроением, текстильной промышленностью, пищевой промышленностью, фармацевтикой — эти направления мы ведем вместе с департаментом науки", — сказала она.
Вместе с тем, Княжевская опровергла бытующее мнение о том, что город планирует на месте промзон организовать только лишь жилые кварталы. «У нас нет задачи все промзоны застроить жильем. Город тогда превратится в один сплошной жилой дом. Где тогда работать, учиться развиваться?» — задалась вопросом председатель Москомархитектуры.
Ранее Княжевская сообщала, что город построит новые дома для нужд программы реновации на месте семи столичных долгостроев. В частности, жилье построят на месте здания недостроенной Ховринской больницы, бывшего Черкизовского рынка и недостроенной с 1970-х больницы на шоссе Энтузиастов.
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