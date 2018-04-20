Как бабушки с семечками ссорят пермские власти и «Единую Россию»

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Документ предполагает за незаконную уличную торговлю (от «бабушек с семечками» до самовольных размещений киосков, лотков и павильонов) штрафовать граждан в суммах от 3 до 4 тыс. рублей, должностных лиц — до 20 тыс. рублей. Для юрлиц сумма до 500 тысяч рублей. Повтор нарушения юрлицом влечет штраф до 1 млн рублей.

Схожие суммы штрафов назначаются и за нарушение установленных муниципальных правил благоустройства при разрешенном размещении торговых объектов. Действующие сейчас штрафы гораздо ниже. За торговлю в неположенном месте максимальный штраф составляет 10 тысяч рублей для юрлиц, 4 тысячи для должностных лиц. За повторное нарушение — до 12 и 6 тысяч рублей.

Новые штрафы вызвали бурные споры о судьбе бизнеса. Разумеется, предпринимательское сообщество края отмечало, что новые штрафы могут стать неподъемными для малого бизнеса. Но сомнения закрались даже в «святая святых». Обсуждая законопроект в первом чтении, глава фракции «Единой России» в заксобрании депутат Юрий Борисовец отметил, что возможно, ЗС принимает «худший законопроект за все время». Извинившись, он заявил, что все равно проголосует «за»: так решила фракция.

Законопроект внесла группа депутатов ЗС — Александр Бойченко , Аркадий Непряхин, Татьяна Миролюбова, Сергей Ветошкин и Сергей Яшкин . Проект был одобрен губернатором края. После обсуждения за него проголосовали 35 из 47 присутствовавших депутатов, 2 — против. 10 — воздержались.

«Здесь у нас всегда провал»

Депутат, лидер фракции ЛДПР , бизнесмен Олег Постников в разговоре с «ФедералПресс» отметил, что к нему обращались многие предприниматели по поводу данного законопроекта. «Предпринимательское сообщество очень негативно оценило данные новации», — заключил Постников. Сам он считает инициативу поспешной, а размеры штрафов слишком крупными.

«Если бы эта инициатива касалась только муниципальной земли. Но новые требования к соблюдению правил размещения НТО относятся, в том числе и к частным участкам, землям ТСЖ. Штрафы, как мне кажется, завышены. Не проанализированы модели, которые есть в других городах, например, в Казани . Для юрлиц там штраф в 100 тыс. рублей за нарушения при размещении киоска в центре города. Если объект располагается не в центре, то штрафы намного меньше. Миллионные штрафы для Кизела или Косы — несообразны», — считает Постников.

Депутат сомневается и в возможности муниципалитетов исполнить закон в срок: «Придется разработать полный пакет документов и мероприятий, для организации мест для торговли, чтобы было удобно и жителям, и бизнесу. Не уверен, что это пройдет быстро».

«К сожалению, у нас важно не принимать законы, а отслеживать их исполнение. Здесь у нас всегда провал, — выразила свой скепсис вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова. — Самый наглядный пример — регламентация торговли алкоголем. В праздники продавать его нельзя, но все великолепно знают, где его взять. Кроме тех органов, которые должны следить за соблюдением закона. Считаю этот аспект более важным, чем даже размеры штрафов».

А уполномоченный по правам предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов усмотрел в новелле инструмент для давления. «Привлечение предпринимателя к неадекватному по размеру штрафу может стать не столько средством предупреждения нарушений, сколько инструментом подавления экономической самостоятельности и предпринимательской инициативы», — гласит ответ бизнес-омбудсмена на запрос «ФедералПресс».

Компромисс будет найден?

Краевые власти в лице Минпромторга уверены, что стихийную торговлю нужно пресекать. «Установленные размеры штрафов за незаконную торговую деятельность недостаточно высоки. Они не позволяют органам МСУ в полной пресекать незаконную торговлю и не приводит к устранению правонарушений, что необходимо для создания комфортной среды проживания населения», — говорят в ведомстве.

Минпромторг напоминает, что ранее были утверждены единые правила создания схем размещения НТО в муниципалитетах, сейчас ведется разработка требований к внешнему виду киосков и павильонов. «Принятые документы будут способствовать повышению конкуренции и качества предоставляемых услуг на рынке НТО», — уверены в министерстве.

Необходимость наведения порядка в сфере НТО отмечают даже скептики. «То, что сейчас существует, не соответствует тому, что мы должны видеть», — отметил Олег Постников. Елена Гилязова также считает, что «наводить красоту» нужно, но не в ущерб правам собственности.

Одна из соавторов законопроекта, председатель промышленного комитета ЗС Татьяна Миролюбова подчеркнула, что впереди еще длительный процесс корректировки принятых поправок. «Между первым и вторым чтениями законопроект нужно дорабатывать. Думаю, в ходе обсуждения депутаты, представители краевых властей и муниципалитетов придут к компромиссу. Величина штрафов может быть скорректирована и, наверное, должна быть скорректирована», — полагает депутат. Срок внесения поправок в законопроект установлен до 1 июня.

Фото: пресс-служба Заксобрания Пермского края