Новая программа Farfetch поддержит офлайн-магазины 

Компания Farfetch запускает программу поддержки стартапов, которая в первую очередь направлена на модернизацию офлайн-магазинов. Программа пройдет в Лиссабоне в течение 12 недель, поддержку получат 10 стартапов. Сейчас Farfetch активно разрабатывают различные инструменты, которые ритейлеры смогут адаптировать и для онлайн-продаж, и для офлайн-магазинов — от мобильных платежных систем до методов трекинга клиентов внутри магазина. Некоторые разработки в рамках сотрудничества с Farfetch будут применять в магазинах Chanel. Но Farfetch хотят улучшить инструменты продаж не только в своей системе и у партнеров, но и у развивающихся игроков индустрии. «Мы разрабатываем собственную экосистему», — сказала стратегический директор компании Стефани Фэйр.
Ранее свою программу поддержки модных стартапов запустили LVMH.