Ещё
Эксперт оценил возможное прекращение прямого авиасообщения между Россией и США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил возможное прекращение прямого авиасообщения между Россией и США 

RT на русском 1 час назад
Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в беседе с НСН оценил возможное прекращение авиасообщения между Россией и США.
«Когда подписывается межправительственное соглашение между странами, там обязательно включается пункт о порядке предоставления виз членам экипажа. Всё это отработано», — сказал он.
По словам Смирнова, в настоящее время и здесь появился срыв, который Вашингтон объясняет тем, что у них не хватает времени для оформления виз членам экипажа.
Как считает эксперт, это очень постыдное явление, поскольку США подписывали соглашение об обеспечении визами членов экипажей.
Ранее МИД России заявил о развёрнутой США «визовой блокаде».
Посольство США в России заявило, что данные о том, что члены экипажей авиакомпании «Аэрофлот» не могут записаться на визовые собеседования в России не соответствуют действительности.
RT на русском: последние новости
Эксперт: США будут отрицать доказательства эффективности ПВО Сирии В Госдуме предложили наказывать за исполнение санкций США на территории России Как сражались и погибали восставшие в Варшавском гетто
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора83
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей470
«Весь салон залит кровью»145
«Нефтяной Чернобыль»13
Путин инициировал важное совещание344
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
02:59
Гузеева получила роль по заслугам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение