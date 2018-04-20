Эксперт оценил возможное прекращение прямого авиасообщения между Россией и США

США. Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов в беседе с НСН оценил возможное прекращение авиасообщения между Россией

«Когда подписывается межправительственное соглашение между странами, там обязательно включается пункт о порядке предоставления виз членам экипажа. Всё это отработано», — сказал он.

По словам Смирнова, в настоящее время и здесь появился срыв, который Вашингтон объясняет тем, что у них не хватает времени для оформления виз членам экипажа.

Как считает эксперт, это очень постыдное явление, поскольку США подписывали соглашение об обеспечении визами членов экипажей.

Ранее МИД России заявил о развёрнутой США «визовой блокаде».