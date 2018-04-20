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Эксперт назвал «постыдным явлением» происходящее в визовом режиме России и США
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Эксперт назвал «постыдным явлением» происходящее в визовом режиме России и США 

360tv.ru 1 час назад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прямые рейсы между Россией и США могут быть отменены. По его словам, эта идея возникла в связи с визовыми проблемами у членов экипажей авиакомпании «Аэрофлот»: американская сторона явно не хочет выдавать их в штатном режиме.
О таком «постыдном явлении» в интервью НСН высказался Заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.
Когда подписывается межправительственное соглашение между странами, там обязательно включается пункт о порядке предоставления виз членам экипажа. Все это отработано. В данный момент и здесь появился срыв, который Соединенные Штаты объясняют тем, что у них не хватает времени для оформления виз членам экипажа. Это очень постыдное явление, потому что США подписывали соглашение о том, что они будут обеспечивать [визами] членов экипажей
— Олег Смирнов.
Речь идет о  российско-американском
Соглашении о воздушном сообщении 1994 года, где закреплен пункт об обязанности заблаговременного предоставления виз для персонала воздушного транспорта.
Сейчас срок ожидания визового собеседования составляет 250 дней, тогда как еще в августе 2017 года он составлял меньше трех месяцев — 85 дней, подчеркнули в МИД. По словам представителей дипведомства, такой режим делает обращение за визами в принципе бессмысленным.
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