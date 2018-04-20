Идеологический спор о российской энергетике

Для понимания сути стоит слегка погрузиться в историю. Когда-то вся страна узнала про «крест Чубайса». Это график с двумя линиями: рост потребления электроэнергии и действующие мощности. Означал он, что необходимо срочно строить новые станции, иначе блэкаут.

В связи с этим правительство развернуло программу модернизации по договорам предоставления мощности, сокращенно ДПМ. Инвестор строил генерацию, за это получал гарантированный возврат своих вложений. По этой программе была построена и заработала Берёзовская ГРЭС в Красноярском крае

Владелец теплостанции — компания «Юнипро», российская дочка немецкого концерна Uniper. Два года назад на третьем энергоблоке произошел пожар, часть оборудования вышла из строя. Но в течение полугода «Юнипро» получала от потребителей оплату за электроэнергию. Всего около 1 млрд рублей. Это совсем немного, примерно 5% от того, что потребители должны были платить, если бы не произошла авария. И, очень важно, эти деньги компания получила по закону, основания прописаны в правительственном постановлении. Но в какой-то момент пришли антимонопольщики.

Дмитрий Ермиличев представитель «Юнипро» «Выводы и толкования, которые содержаться в позиции ФАС России, являются прецедентными для всей электроэнергетики нашей страны и могут иметь негативное влияние на работу всего рынка электроэнергии в нашей стране. Мы в своих действия руководствовались теми нормативными документами, которые существуют и строго следовали регламенту. Получается, что ФАС России своим решением перечеркивает все существующие правила, которые не они устанавливали».

Вот к чему, например, придралась ФАС. Антимонопольщики решили, что пока потребители платили за электричество, на станции отсутствовало оборудование. То есть, по их мнению, энергоблока как бы нет. Это в том числе позволило вынести решение не в пользу энергетиков. Но энергоблок есть. Там просто идет аварийный ремонт, который обещают закончить в следующем году.

В «Юнипро» утверждают, что ФАС даже отказалась приехать к месту аварии, и ее суждение оценочное. Впрочем, даже если бы регуляторы приехали, этого мало, чтобы дать объективную оценку. Мнение старшего партнера адвокатского бюро Forward Legal Алексея Карпенко

Алексей Карпенко адвокат, старший партнер компании Forward Legal «Вы можете смотреть на оборудование, стоять напротив него, а по бумагам оно может отсутствовать. Кроме того, вы можете видеть перед собой груду металла и камней, при этом только специалист скажет: это ремонтнопригодное оборудование, оно вообще подлежит восстановлению? Та мощность, которая была частично утрачена в результате аварии, она вообще может быть восстановлена в каком-то ближайшем временном горизонте или нет? Это может сказать только специалист. То есть по бумагам может быть одно, а де-факто может быть другое».

Кроме того, ФАС сочла, что «Юнипро» воспользовалась доминирующим положением. Хотя реальная доля компании в регионе — около 5%.

В правительстве поддержали позицию энергетиков. Более того, на их сторону, кажется, перешел и бизнес. Один из потребителей электроэнергии Берёзовского ГРЭС — Богучанский алюминиевый завод, это совместный проект «Русала» «Русгидро» . В марте предприятие потребовало расторгнуть с «Юнипро» договор о предоставлении мощности и вернуть деньги. Но недавно завод передумал и отозвал свои требования.

Что же касается ФАС, то разбирательство продолжится в суде. Можно долго спорить, кто прав или виноват, приводя понятные только специалисту детали. Но в остатке — идет идейный спор о стратегической отрасли, куда пришли иностранные инвесторы, построили электростанцию и столкнулись с неоднозначными действиями регулятора. Наверное, это тоже крест. Не Чубайса, а просто крест.