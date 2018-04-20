Парень прыгнул с 9-го этажа в Саратове

Молодой человек сидел с риском для жизни в окне верхнего этажа в девятиэтажном доме № 5 по ул. Державинская областного центра.

Жители дома пытались на протяжении не мене получаса отговорить парня от опрометчивого шага. Поняв, что у них ничего не получается, соседи вызвали спасателей и полицию.

Прибывшие на место ЧП специалисты областной службы спасения быстро развернули «куб жизни». Молодой мужчина прыгнул на спасательное устройство и, благодаря этому, остался жив.

Тем не менее потерпевшему потребовалась медицинская помощь. Неудавшийся суицидник был госпитализирован. О мотивах, которые толкнули саратовца на опрометчивый поступок, пока ничего не сообщается.