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Переделают после зимы: на улице Ленина раскопали большую яму
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Переделают после зимы: на улице Ленина раскопали большую яму 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
На пересечении улиц Ленина и Советской в центре Новосибирска днём 20 апреля раскопали асфальт.
Яма появилась после обеда рядом с домом на улице Ленина, 8. «Зимой на этом участке ремонтировали трубопровод, специалистами „Теплосетей“ был выполнен обязательный в таких случаях вариант так называемого „зимнего благоустройства“. В данный момент происходит благоустройство уже в постоянном, окончательном варианте», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, которой принадлежит новосибирская энергетическая компания «СИБЭКО». Пока движение на перекрёстке частично ограничено. Работы должны закончить уже сегодня вечером. Несколько дней назад из-за работ по прокладке новой теплотрассы перекопали улицу рядом с зоопарком.
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