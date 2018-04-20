В Национальный день донора смоленские полицейские приняли участие в благотворительной акции, посвященной добровольной сдаче крови

Региональное УМВД провело акцию по безвозмездной сдаче крови, в которой приняли участие полицейские Смоленщины, а также представители добровольных народных дружин.

Среди доноров-полицейских, отдавших сегодня свою кровь ради спасения других жизней, были не только те, кто постоянно принимает участие в безвозмездной в сдаче крови, но и добровольцы, присоединившиеся к акции впервые.

Сотрудники органов внутренних дел всегда активно поддерживают донорство и сдают кровь. Такие мероприятия уже стали в региональном УМВД доброй традицией, ведь донорство важно и нужно, потому что оно отражает великодушие и бескорыстность.