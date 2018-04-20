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В Национальный день донора смоленские полицейские приняли участие в благотворительной акции, посвященной добровольной сдаче крови
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В Национальный день донора смоленские полицейские приняли участие в благотворительной акции, посвященной добровольной сдаче крови 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Региональное УМВД провело акцию по безвозмездной сдаче крови, в которой приняли участие полицейские Смоленщины, а также представители добровольных народных дружин.
Среди доноров-полицейских, отдавших сегодня свою кровь ради спасения других жизней, были не только те, кто постоянно принимает участие в безвозмездной в сдаче крови, но и добровольцы, присоединившиеся к акции впервые.
Сотрудники органов внутренних дел всегда активно поддерживают донорство и сдают кровь. Такие мероприятия уже стали в региональном УМВД доброй традицией, ведь донорство важно и нужно, потому что оно отражает великодушие и бескорыстность.
Отдавая свою кровь, сотрудники полиции сделали посильный вклад в спасение чьей-то жизни и показали пример активной жизненной позиции гражданина Российской Федерации.
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