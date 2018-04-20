Верховный суд Австралии оштрафовал Valve на 2 миллиона за нарушение закона о правах потребителей

Компания пыталась обжаловать решение уже во второй раз.

Верховный суд Австралии отклонил апелляцию владельцев сервиса Steam по делу о нарушении прав потребителей. Разбирательство началось в 2014 году, когда в магазине Valve ещё не было предусмотрено системы возврата средств.

В 2016-м суд признал корпорацию виновной, несмотря на попытки защиты доказать, что она не занимается бизнесом в стране, так как цифровые копии видеоигр не подходят под определение «товаров».

Это уже вторая попытка Valve обжаловать решение суда. Первую апелляцию отклонил Федеральный суд в декабре 2017 года.

Компании придётся выплатить штраф в размере трёх миллионов австралийских долларов (около 2,3 миллионов долларов США).

Как отмечают в Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей, которая изначально подала в суд на создателей Steam, это — важный прецедент в местной судебной системе.

Теперь любая компания, базирующаяся за пределами Австралии, но при этом ведущая дела с местными покупателями, должна будет соблюдать законодательство страны. По словам одного из членов комиссии, «любой неисправный продукт, купленный в сети, подлежит ремонту, возврату или обмену, как и в любом другом магазине».

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