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Valve дважды проиграла судебное дело против правительства Австралии
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Valve дважды проиграла судебное дело против правительства Австралии 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Верховный суд Австралии отклонил апелляцию Valve по делу о нарушении прав потребителей из-за сбивающей с толку системы возврата продукта в Steam.
Разбирательство началось ещё в 2014 году, когда Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) приняла меры в связи с обманчивой гарантией для потребителей. Тогда в сервисе ещё не был предусмотрен автоматизированный возврат средств.
В 2016 году американская компания уже проиграла дело, несмотря на попытки объяснить, что она не оперирует в стране, а цифровая продукция, которая продаётся в Steam, не считается «товаром». Судья, однако, посчитал иначе.
Во время слушания было установлено, что в австралийском законодательстве «товаром» считается и программное обеспечение. Тогда же судья признал Valve виновной в «обманчивых или мошеннических действиях» и «введении в заблуждение австралийских потребителей».
В декабре 2017-го Valve подала апелляцию, пытаясь оспорить решение Федерального суда в Верховном, однако этого не произошло. Судья призвал компанию выплатить положенный штраф — 3 миллиона долларов — за выявленные нарушения.
Этот важный прецедент подтверждает взгляды ACCC: зарубежные компании, которые продают свои товары австралийским потребителям, должны подчиняться нашим законам.
Если потребитель покупает неисправный продукт в онлайн-магазине — он имеет право на замену, возврат денег или ремонт, как и при походе в обычный магазин.
Сара Корт, комиссар ACCC
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