Экскаваторы уничтожили более 500 единиц игорного оборудования в Челябинске 

557 единиц игорного оборудования уничтожено на территории промышленной площадки в Челябинске, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Мероприятие прошло согласно постановлениям судов. Игровые аппараты, системные блоки и другие предметы незаконной игорной деятельности ранее были изъяты полицейскими в ходе оперативных мероприятий в Южноуральске, Миассе и Чебаркуле. В результате всё это было уничтожено с помощью тяжёлой техники.
«Данные мероприятия, направленные на противодействие нелегальному игорному бизнесу в Челябинской области, сотрудниками органов внутренних дел проводятся на регулярной основе», — отметили в ведомстве.