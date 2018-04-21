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Экскаваторы уничтожили более 500 единиц игорного оборудования в Челябинске
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Экскаваторы уничтожили более 500 единиц игорного оборудования в Челябинске 

АиФ 24 минуты назад
Фото: АиФ
557 единиц игорного оборудования уничтожено на территории промышленной площадки в Челябинске, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Мероприятие прошло согласно постановлениям судов. Игровые аппараты, системные блоки и другие предметы незаконной игорной деятельности ранее были изъяты полицейскими в ходе оперативных мероприятий в Южноуральске, Миассе и Чебаркуле. В результате всё это было уничтожено с помощью тяжёлой техники.
«Данные мероприятия, направленные на противодействие нелегальному игорному бизнесу в Челябинской области, сотрудниками органов внутренних дел проводятся на регулярной основе», — отметили в ведомстве.
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