Ещё
УФАС по Волгоградской области аннулировало незаконную закупку медоборудования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

УФАС по Волгоградской области аннулировало незаконную закупку медоборудования 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального УФАС, накануне состоялось рассмотрение жалоб на действия заказчика — ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области».
— Жалоба касалась проведения запроса предложений на оказание лизинга оборудования в целях обеспечения совершенствования системы выявления и лечения онкологических заболеваний у жителей Волгоградской области» с начальной (максимальной) ценой контракта более 660 миллионов, — пояснили в ведомстве. — Компании ООО «ТендИн», ООО «МедФор» и ООО «МН Медикал» обжаловали положения документации о закупке, однако доводы заявителей не нашли своего подтверждения.
Во время внеплановой проверки закупки были выявлены нарушения Закона о контрактной системе, что выразилось в объединении в одну закупку поставки нового медицинского оборудования и услуг по модернизации уже имеющегося оборудования, которые в силу законодательства не могут являться предметом финансовой аренды — лизинга.
— Установленные в данном случае нарушения законодательства являются грубыми и не позволяющими их устранить в рамках проведения данной закупки, в связи с чем нами было принято решение об её аннулировании, — прокомментировал РИА34 руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников. — В дальнейшем, если у заказчика останется потребность в поставке медицинского оборудования и услуг по его модернизации, ему будет необходимо провести две отдельные закупки».
ria34.ru: последние новости
Жители Краснослободска остались без маршрутки до Волгограда Во всех районах Волгограда начали отключать горячую воду Волгоградские электрички не будут останавливаться на Мамаевом Кургане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США202
Путин инициировал важное совещание142
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть28
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300311
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение