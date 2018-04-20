УФАС по Волгоградской области аннулировало незаконную закупку медоборудования

Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального УФАС, накануне состоялось рассмотрение жалоб на действия заказчика — ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области ».

— Жалоба касалась проведения запроса предложений на оказание лизинга оборудования в целях обеспечения совершенствования системы выявления и лечения онкологических заболеваний у жителей Волгоградской области» с начальной (максимальной) ценой контракта более 660 миллионов, — пояснили в ведомстве. — Компании ООО «ТендИн», ООО «МедФор» и ООО «МН Медикал» обжаловали положения документации о закупке, однако доводы заявителей не нашли своего подтверждения.

Во время внеплановой проверки закупки были выявлены нарушения Закона о контрактной системе, что выразилось в объединении в одну закупку поставки нового медицинского оборудования и услуг по модернизации уже имеющегося оборудования, которые в силу законодательства не могут являться предметом финансовой аренды — лизинга.