Urban Decay запустили официальный Instagram в России

Аккаунт @urbandecaycosmetics_russia стал вторым официальным в мире. И в честь старта марка разыгрывает подарки. Нужно всего-то подписаться на страничку, открыть свой профиль и ждать чуда (в случае выигрыша это будет сообщение в direct). С 20 по 30 апреля будут разыграны 10 полноразмерных продуктов, а в ближайшее время на страничке разместят секретный промокод на скидку 25%.

Дарим 110 бестселлеров! ⠀ Ну что, makeup junkie, теперь Urban Decay обзавелся русским Instagram! Давай добавим еще оттенков в твою косметичку по этому поводу: за 11 дней мы подарим 110 бестселлеров, следи за нашими посланиями, чтобы ничего не пропустить? ⠀ #udrussia #urbandecay

A post shared by Urban Decay Russia (@urbandecaycosmetics_russia) on Apr 20, 2018 at 12:00am PDT