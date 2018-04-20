В донской столице появится памятник Александру Печерскому, возглавившему восстание в концлагере Собибор

В донской столице рядом с гимназией № 52 (Октябрьский район) появится бюст советскому офицеру Александру Печерскому , организовавшему восстание в лагере смерти Собибор.

В этом году исполняется 75 лет со дня подвига этого человека, и Российское военно-историческое общество совместно с Минкультом РФ и Фондом памяти Печерского обратились к ростовским властям с просьбой увековечить память героя в его родном городе.

— Памятник из бронзы установят во дворе нашего учебного заведения 24 апреля. Автором проекта выступил министр культуры Владимир Мединский , а выполнил работу московский скульптор Денис Стритович, — рассказала директор лицея № 52 Светлана Светличная . — Известно, что на открытии скульптуры будут присутствовать вдова и дочь героя.

Она добавила, что их лицей выбрали потому, что только здесь находится единственный в стране школьный музей памяти узников фашистских лагерей. Он насчитывает большое количество фотографий, документов и интересных экспонатов, связанных с тем трагическим периодом войны. В учреждении также хранятся автобиография Печерского и его личный автограф.

Командир Красной Армии, ростовчанин Александр Печерский известен как организатор единственного в истории успешного восстания узников фашистских лагерей смерти. В плену он пробыл почти три года — в октябре 1941-го попал в окружение под Вязьмой . Содержался в лагерях на территории современной Беларуси , в сентябре 1943 года с группой заключенных-евреев попал в лагерь уничтожения Собибор. 14 октября того же года около 300 узников под руководством Печерского организовали восстание и побег, но многие были убиты в ходе погони. Нашему земляку удалось выжить и вернуться в ряды Красной Армии.

После войны Александр работал администратором в Ростовском театре музкомедии, а вскоре, в 1948-м, стал жертвой уже советских властей — во время преследования «безродных космополитов» потерял работу и до смерти Сталина был фактически на иждивении жены. Лишь после 1953-го Печерский смог продолжить трудовую деятельность, но уже на Ростсельмаше

В 1963 году был свидетелем обвинения на процессе 11 охранников Собибора, должен был свидетельствовать и на Нюрнбергском процессе, однако не получил разрешения на выезд от властей СССР.