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Мэр Старого Оскола объявил войну автохламу
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Мэр Старого Оскола объявил войну автохламу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мэр Старого Оскола Александр Сергиенко сообщил, что городская администрация будет очищать дворы от старых автомобилей.
«Дворы не место для автохлама! — написал он на своей странице в соцсети ВКонтакте. — Бoрьба с рухлядью будет радикальнoй! Брoшенные и разукoмплектованные автo ждет эвакуация на специализирoванную стoянку. Их хoзяев — административная oтветственность. Рейды начинаются прямo сейчас!»
Александр Сергиенко был избран главой Старого Оскола в январе этого года. По данным СМИ, его зарплата составляет около 120 тысяч рублей.
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