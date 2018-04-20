Мэр Старого Оскола объявил войну автохламу

Мэр Старого Оскола Александр Сергиенко сообщил, что городская администрация будет очищать дворы от старых автомобилей.

«Дворы не место для автохлама! — написал он на своей странице в соцсети ВКонтакте. — Бoрьба с рухлядью будет радикальнoй! Брoшенные и разукoмплектованные автo ждет эвакуация на специализирoванную стoянку. Их хoзяев — административная oтветственность. Рейды начинаются прямo сейчас!»

Александр Сергиенко был избран главой Старого Оскола в январе этого года. По данным СМИ, его зарплата составляет около 120 тысяч рублей.