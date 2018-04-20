Основной этап обучения членов избирательных комиссий к выборам мэра Москвы пройдет в августе

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил секретарь Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Владимир Попов.

«Начинать обучение комиссий к выборам мэра в мае, когда свои обязанности они будут исполнять в конце августа, бессмысленно. Где-то в августе начнется обучение. Какие-то вещи мы будем начинать уже и в июле, но основное содержание обучения мы должны пройти с ними именно в августе», — сказал В. Попов.

Мосгоризбирком выступил заказчиком оказания услуг по организации обучения руководителей и членов территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий и других участников избирательного процесса. Соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.

«Пока мы выставили техническое задание и оповестили, торгов еще не было. Они будут, когда подадут заявки», — пояснил секретарь МГИК.

Он отметил, что обучение членов избирательных комиссий продолжится и после выборов мэра. «У нас впереди очень большая мэрская кампания, внесено очень много изменений законодательных, в том числе и Мосгордума приняла решение до 22:00 продлить работу всех участковых комиссий. Но и после мэрской кампании предстоит формирование новых комиссий, и их будет обучать, хотя бы первым азам, которые они должны понимать», — сказал В. Попов.

Согласно материалам на портале госзакупок, за июнь-сентябрь обучение по программе «Деятельность избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов мэра Москвы » должны пройти 128 председателей территориальных избирательных комиссий и 3,6 тыс. председателей участковых избирательных комиссий. Также за май-сентябрь обучение по программе «Деятельность избирательных комиссий муниципальных образований по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов местного самоуправления» необходимо пройти девяти руководителям территориальных избирательных комиссий с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований, 33 членам таких комиссий и 240 руководителям участковых избирательных комиссий.

Кроме того, в сентябре-ноябре пройдет еще один курс обучения «Деятельность территориальной избирательной комиссии, связанная с окончанием срока полномочий участковых избирательных комиссии. Порядок формирования новых составов участковых избирательных комиссий. Порядок проведения первого организационного заседания УИК». Его должны прослушать 256 руководителей (председателей и секретарей) территориальных избирательных комиссий и 3,6 тыс. председателей участковых избирательных комиссий.