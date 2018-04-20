«Опора России»: надзорные каникулы для малого бизнеса оправдали себя

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Надзорные каникулы для объектов малого предпринимательства, которые длились три года, оправдали себя. Дальше контроль станет пообъектным, сообщил в пятницу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин

"Были даны [надзорные] каникулы [для МСБ] на три года, они себя оправдали. В дальнейшем они не нуждаются в продлении, дальше будет пообъектный контроль. Никакой торговый центр не сможет мигрировать под малый бизнес, потому что это объекты, которые относятся ко второй категории опасности в данной классификации", — сказал он в ходе выездного заседания рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре РФ в рамках IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По словам Калинина, надзорные каникулы для малого бизнеса были даны для того, чтобы правительство за три года выработало новую систему контроля и надзора, и это сделали. «За три года мы общими действиями смогли полностью сделать другой подход к системе контроля и надзора. Он становится прозрачным, риск-ориентированным, появляется модель предписания, а не штрафов», — отметил Калинин.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России ».

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.