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«Опора России»: надзорные каникулы для малого бизнеса оправдали себя
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«Опора России»: надзорные каникулы для малого бизнеса оправдали себя 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Надзорные каникулы для объектов малого предпринимательства, которые длились три года, оправдали себя. Дальше контроль станет пообъектным, сообщил в пятницу президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.
"Были даны [надзорные] каникулы [для МСБ] на три года, они себя оправдали. В дальнейшем они не нуждаются в продлении, дальше будет пообъектный контроль. Никакой торговый центр не сможет мигрировать под малый бизнес, потому что это объекты, которые относятся ко второй категории опасности в данной классификации", — сказал он в ходе выездного заседания рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре РФ в рамках IV Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
По словам Калинина, надзорные каникулы для малого бизнеса были даны для того, чтобы правительство за три года выработало новую систему контроля и надзора, и это сделали. «За три года мы общими действиями смогли полностью сделать другой подход к системе контроля и надзора. Он становится прозрачным, риск-ориентированным, появляется модель предписания, а не штрафов», — отметил Калинин.
О форуме
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России».
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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