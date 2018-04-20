Евгений Щербачев 20 апреля оценит подготовку домов Савеловского к лету

Глава управы Савеловского Евгений Щербачев совершит очередной обход территории района в пятницу, 20 апреля, а не как обычно в субботу. Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Изменение связано с проведением 21 апреля общегородского субботника. Об этом глава управы сообщил на своей странице в соцсети.

— Вместе с моими замами и сотрудниками «Жилищника» мы оценим подготовку к весенне-летней эксплуатации домов по адресам ул. Бутырская, д. 53, корп. 1–3. Встречаемся во дворе в 15.00, — рассказал Щербачев.

Напомним, что маршруты еженедельных обходов публикуются заранее на официальных страницах управы в социальных сетях. (мю)