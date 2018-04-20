Мария Щербак: как 16-летняя пулеметчица в одиночку полроты немцев положила

История 16-летней Марии Щербак похожа на сюжет из фильма «Гусарская баллада». Выдавая себя за мужчину, она смогла не просто служить наравне со взрослыми мужчинами, но и подавать им пример. Но перед этим она потеряла на войне двух своих братьев. Впрочем, обо всем по порядку… [С-BLOCK]

Я буду служить

Когда началась Великая Отечественная война, Мария уже знала, на что способны немцы. В 1939 году, ей было тогда 14 лет, она жила в Польше , куда были командированы ее родители, и видела, как ведут себя по отношению к коренному населению немцы, которые к тому времени оккупировали государство. Поэтому вскоре семейство Щербак вернулось обратно в Союз, получив распределение в лесничество под Воронежем.

В начале Великой Отечественной два старших брата и отец Марии ушли на фронт, а сама она осталась помогать в полевом госпитале. Страдания и смерть, которые она видела каждый день, очень сильно повлияли на неё, особенно тяжело на этом фоне Мария переживала гибель своих братьев — в семью пришли похоронки. После этого девушка решила, во чтобы то ни стало пойти служить.

Летом 1942 года она отправилась в военкомат города Усмани, где попросила отправить её на фронт. На тот момент ей было 16 лет. Военком сначала отказал ей.

— И думать не смей! Тоже мне, на войну собралась, баба! — кричал он на Марию, — А ну марш обратно, откуда пришла, без тебя мужики разберуться!

В те времена от добровольцев не было отбоя. Многие дети, воодушевленные патриотическими настроениями, бомбардировали военкоматы своими заявлениями. Скорее всего, начальник призывного пункта своей грубостью просто хотел отпугнуть девушку, полагая, что это у нее просто мимолетный порыв. Однако Мария не сдалась. Целые сутки она просидела в коридоре перед кабинетом. Поэтому на следующий день военком, обнаруживший её под своей дверью голодную и страдающую от жажды, но непреклонно стоявшую на своем, пошел ей на встречу. Он прибавил ей два года в документах и направил в сборный пункт. Там её отправили в полк на обучение. [С-BLOCK]

Рядовой Володька

Прибыв на место, она вызвалась осваивать пулеметное дело. Однако фронтовик, который был назначен обучать молодых, поначалу отказался, как и военком, заниматься с ней, заявляя, что «война — не женское дело». Каким-то чудом девушке удалось убедить его принять у неё экзамен.

Понимая, что вопросы, касательно её пола могут возникнуть снова, Мария постриглась под мальчика и назвалась в честь погибшего брата Владимиром, сослуживцы звали ее просто Володькой. Служить ей выпало в 664-м полку 148-й стрелковой дивизии 13-й армии.

Свое инкогнито Марии удавалось сохранять почти два месяца, пока однажды она не получила ранение и санитар, осматривавший ее, находящуюся в бессознательном состоянии, не открыл ее секрет.

После ранения она вернулась обратно в полк, с которым и провоевала до конца войны. В ее документы, конечно, внесли уже настоящие данные, но приклеившееся к ней прозвище Володька так и осталось. [С-BLOCK]

Бой-баба

Сарафанное радио в армии работает быстрее радиопередач и донесений. Меж бойцов начала ходить присказка «Раз Володька с нами, значит победим». Появилась эта уверенность не случайно — вскоре уже вся армия знала об отчаянной храбрости девушки.

В феврале 1943 года она в одиночку пулеметным огнем сдерживала атаку немцев, которые брали в окружение полковой штаб. Тем самым она помогла офицерам отойти, а сама покинула позиции последней, когда командованию уже ничего не угрожало. За этот подвиг её наградили медалью «За отвагу».

В одном из боев 7 июля 1943-го на их участке фронта немцы перешли в атаку превосходящими силами пехоты, которую поддержали авиация и артиллерия. Двое бойцов были ранены, а остальные начали отступать ко второй линии окопов. Все это время Мария бесстрашно стреляла из пулемета по врагу, но когда увидела, что свои начинают отходить, развернула пулемет на оробевших красноармейцев и, угрожая лично уничтожить трусов, разразилась такой бранью, что бойцы, пристыженные примером отважной девушки, вернулись обратно.

Тем временем немцы смогли подобраться к переднему краю на довольно близкое расстояние и начали забрасывать наши окопы гранатами. Мария установила пулемет на место и открыла такой шквальный огонь по противнику, что тот залег намертво. Воодушевленные бойцы смогли отразить наступление. После этого боя перед позицией Марии были обнаружены более 60 вражеских солдат и офицеров.

На этом участке войска ещё неделю отражали атаки врага. 15 июля Мария в сражении получила ранение, но даже тогда отказалась покидать свою позицию. Она приняла только первую помощь, которую ей оказали на месте. После этого Мария Щербак была награждена орденом Красного Знамени.

А орден Красной Звезды Володька получила в 1944 году, в боях за село Остров Западной Украины, когда была уже командиром взвода автоматчиков. Немцы получили приказ стоять там насмерть и бросали на оборону подкрепление за подкреплением, не считаясь с потерями. Положение становилось угрожающим. Но Мария со своим взводом смогла пробраться в тыл группировки противника и в ходе внезапного штурма уничтожить до 50 солдат. [С-BLOCK]

После войны

Весть о Победе застала Марию Щербак в Польше. В тот период она командовала взводом автоматчиков в звании старшего лейтенанта.