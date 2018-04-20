Работники авиалесоохраны могут не дождаться повышения заработной платы

В бюджете республики не заложены средства по увеличению заработной платы сотрудникам «Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов».

Сотрудникам «Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов» не заложены в бюджет средства по увеличению заработной платы, об этом сегодня сообщают профсоюзы республики. Председатель первичной профсоюзной организации Светлана Глотова обратилась с открытым письмом к главе республики Артуру Парфенчикову

Отмечается, что авиационная охрана — единственная структура, обеспечивающая тушение лесных пожаров на труднодоступной территории лесного фонда республики. Всего работающих — 298 человек (в пожароопасный период 413 человек), из них 101 — члены профсоюза.

— С декабря 2017 с повышением МРОТ и решением Конституционного суда заработная плата работника, работающего в условиях, отклоняющихся от нормальных, не может быть меньше размера МРОТ и дополнительных выплат, предусмотренных законодательством для работников, работающих в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним. Учреждение обязано компенсировать работникам, заработную плату не ниже МРОТ. На данный момент в Учреждении таких работников свыше 125 чел., с началом пожароопасного сезона соответственно их количество увеличится, в связи с индексацией заработной платы на 4%, также произошло увеличение.

Все эти выплаты производятся из фонда оплаты труда, денежные средства на эти цели не были выделены. За I квартал такие выплаты составили 1 453 335,81 руб. и начисления на заработную плату 438907,42 руб. Итого 1 892 243,23 руб. За год сумма составит 7 568 972 руб. и более,

— говорится в обращении профлидера

Во избежание социальной напряженности первичная профсоюзная организация просит главу республики обратить внимание и дополнительно выделить на эти цели необходимые средства.