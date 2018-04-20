Дан старт посевной компании-2018

Группа «Черкизово» , крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, начала посевную кампанию в Центральном Черноземье и Поволжье.

В новом сезоне будет обработано 205 тысяч га в Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Пензенской и Московской областях. Целевыми посевными культурами станут пшеница, кукуруза и подсолнечник. Объем производства самой продуктивной культуры — пшеницы будет увеличен на 5%. Во время посевной, при возделывании и уборке урожая будут применены современные прогрессивные технологии.

Компания увеличила долю площадей для выращивания зерновых в 2018 году, включая озимую и яровую пшеницу, ячмень, в севообороте до 46%. Также была увеличена до 16% доля производства подсолнечника, который является высокодоходной культурой. Площадь посева кукурузы при этом была снижена с 18% в 2017 году до 4%. 43% продукции сегмента было реализовано внутри Группы для производства комбикормов.

В новом сезоне компания продолжит комплектовать парк современной сельскохозяйственной техники, в том числе энергонасыщенными тракторами, широкозахватными самоходными опрыскивателями и сеялками с электронной системой точного высева.

Растениеводство — одно из стратегических направлений развития Группы и ключевое звено в цепочке вертикальной интеграции ее бизнеса. Компания выращивает зерновые для производства комбикормов на 8 собственных заводах, продукция которых используется в птицеводческом и свиноводческом сегментах Группы.

В 2018 году Группа продолжает реализовывать стратегию по повышению операционной эффективности сегмента. Как и было запланировано, часть оборудования переведена на систему точного земледелия, которую «Черкизово» начала внедрять в 2016 году. Запущена программа обучения специалистов с учетом новой системы и начато внедрение стандартных операционных процедур (СОП).

На 80% площадей пропашных культур внедрена технология использования жидких удобрений, которые оказывают более благоприятный эффект на растения по сравнению с сухими. Запущена программа максимального использования органических удобрений, производимых внутри Группы, на основе помета, получаемого от сегментов птицеводства и свиноводства.

В рамках долгосрочной стратегии компания продолжает программу оздоровления почв. Внедряемая программа мелиорации позволит снизить кислотность почв и поднять показатель pH c 4,5 до 6-6,5. В 2018 году планируется полностью выполнить программу оздоровления почв и сбалансированного питания растений, которая была введена в 2017 году.

Группа «Черкизово» начала выращивать зерновые культуры в 2011 году в целях усиления вертикальной интеграции. Общий земельный банк Группы насчитывает более 287 000 га. Большая часть активов расположена в наиболее плодородных регионах Центрального Черноземья, таких, как Липецкая, Орловская, Тамбовская и Воронежская области.