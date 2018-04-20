Ещё
Дан старт посевной компании-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дан старт посевной компании-2018 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Группа «Черкизово», крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, начала посевную кампанию в Центральном Черноземье и Поволжье.
В новом сезоне будет обработано 205 тысяч га в Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Пензенской и Московской областях. Целевыми посевными культурами станут пшеница, кукуруза и подсолнечник. Объем производства самой продуктивной культуры — пшеницы будет увеличен на 5%. Во время посевной, при возделывании и уборке урожая будут применены современные прогрессивные технологии.
Компания увеличила долю площадей для выращивания зерновых в 2018 году, включая озимую и яровую пшеницу, ячмень, в севообороте до 46%. Также была увеличена до 16% доля производства подсолнечника, который является высокодоходной культурой. Площадь посева кукурузы при этом была снижена с 18% в 2017 году до 4%. 43% продукции сегмента было реализовано внутри Группы для производства комбикормов.
В новом сезоне компания продолжит комплектовать парк современной сельскохозяйственной техники, в том числе энергонасыщенными тракторами, широкозахватными самоходными опрыскивателями и сеялками с электронной системой точного высева.
Растениеводство — одно из стратегических направлений развития Группы и ключевое звено в цепочке вертикальной интеграции ее бизнеса. Компания выращивает зерновые для производства комбикормов на 8 собственных заводах, продукция которых используется в птицеводческом и свиноводческом сегментах Группы.
В 2018 году Группа продолжает реализовывать стратегию по повышению операционной эффективности сегмента. Как и было запланировано, часть оборудования переведена на систему точного земледелия, которую «Черкизово» начала внедрять в 2016 году. Запущена программа обучения специалистов с учетом новой системы и начато внедрение стандартных операционных процедур (СОП).
На 80% площадей пропашных культур внедрена технология использования жидких удобрений, которые оказывают более благоприятный эффект на растения по сравнению с сухими. Запущена программа максимального использования органических удобрений, производимых внутри Группы, на основе помета, получаемого от сегментов птицеводства и свиноводства.
В рамках долгосрочной стратегии компания продолжает программу оздоровления почв. Внедряемая программа мелиорации позволит снизить кислотность почв и поднять показатель pH c 4,5 до 6-6,5. В 2018 году планируется полностью выполнить программу оздоровления почв и сбалансированного питания растений, которая была введена в 2017 году.
Группа «Черкизово» начала выращивать зерновые культуры в 2011 году в целях усиления вертикальной интеграции. Общий земельный банк Группы насчитывает более 287 000 га. Большая часть активов расположена в наиболее плодородных регионах Центрального Черноземья, таких, как Липецкая, Орловская, Тамбовская и Воронежская области.
АиФ: последние новости
Определены сквозные технологии, влияющие на развитие «Умных городов» Стало известно, кто будет отвечать за проект метро в Воронеже Белгородская полиция ищет 15-летнюю девушку с пирсингом и татуировкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США202
Путин инициировал важное совещание142
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть28
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300311
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение