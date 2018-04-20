Волгоградцы одобрили реконструкцию транспортно-пересадочного узла на Краснознаменской

Волгограде прошли публичные слушания по проекту планировки территории для реконструкции трамвайного и троллейбусного разворотного кольца «Детский центр» с организацией транспортно-пересадочного узла. Решать будущее развязки общественного транспорта в кинотеатр «Родина» пришли 219 волгоградцев.

Нынешняя развязка трамваев и троллейбусов на Краснознаменской крайне неудобна для общественного транспорта, рассказал V1.ru автор проекта, директор МУП «Мегаполис» Владимир Касимовский.

— На улице Краснознаменской от улицы Мира до створы Цирка сходятся маршруты городского транспорта: трамваи, троллейбусы и маршрутки. Это место является важным пересадочным узлом Волгограда, — говорит Владимир Касимовский. — Сейчас места посадки-высадки пассажиров связаны между собой неудобными пешеходными потоками. Перекрёсток на улице Краснознаменской никак не регулируется. Назрела потребность в развитии и реконструкции, в первую очередь, троллейбусных линий. Троллейбусам неудобно разворачиваться, посадочные платформы очень малы. Необходимо расширить площадки для остановки троллейбусов и маршруток со стороны Сурского сквера до нормативных размеров. Сейчас они очень узкие и не соответствуют ГОСТам. На площадке нет «кармана». Поэтому нужно расширить проезжую часть, чтобы увеличить пропускную способность транспорта. Через Краснознаменскую логично установить светофор для пешеходов и исключить перед ним левый разворот автомобилей при движении от реки Волги. Оставить разворот только для троллейбусов. Также необходимы посадочная площадка для трамвая шириной до восьми метров и дополнительные резервные отстойники для вагонов.

Расширение транспортно-пересадочного узла планируется за счёт соседних территорий.

— Действующее троллейбусное кольцо находится на территории квартала, где располагаются роддом, административный комплекс и здание филиала лицея № 5 имени Гагарина, — говорит проектировщик. — Проектом подразумевается разделение квартала на две части. Земля, обнесённая оградой, останется только вокруг лицея. А остальная будет общего пользования и включится в транспортно-пересадочный узел.

По мнению МУП «Метроэлектротранс», для намеченной реконструкции необходимо изъять у коммерсантов земельные участки, где сейчас расположены магазин «Магнит» и торговый павильон.

— Для расширения посадочных площадок и обеспечения нормативной ширины пешеходных путей, требуется изъятие некоторых земельных участков для муниципальных нужд. Это участок павильона перед «Детским центром» и павильон на площадке посадки-высадки пассажиров, — сообщает Владимир Касимовский. — Ещё один павильон уже снесён, но земля пока находится в аренде у частника. Участки подлежат изъятию. Всего нужно присоединить около 20 различных участков. Там, где права на землю не определены — договора аренды перезаключаться не будут. Большинство киосков уже снесены. Это необходимо для благоустройства, чтобы улица Краснознаменская была в будущем осовременена так, как сейчас улица Невская.

По мнению разработчиков проектов, торговый павильон, занятый сейчас магазином «Магнит» необходимо изъять и из соображений безопасности.

— Магазин напротив «Детского центра» установлен в охранной зоне инженерных коммуникаций и двух коллекторов. Здесь павильоны не должны находиться. Они представляют угрозу для безопасности волгоградцев. Поэтому проектом предполагается вынос этого павильона и изъятие данного участка.

При этом снос «опасного» павильона в проекте обновлённого пересадочного узла по словам проектировщиков пока не запланирован.

— Нового строительства в проекте не предполагается. Только реконструкция без увеличения объёмов существующего здания. Планируется провести реконструкцию торгового объекта с его приспособлением под нужды располагающейся в нём диспетчерской.

Представитель собственника Елена Полушина рассказала V1.ru, что магазин хотят забрать уже не первый раз.

— Участок по адресу Краснознаменская, 11 Д находится у меня в долгосрочной аренде сроком на 45 лет, — говорит Елена Полушина. — Там расположен магазин «Магнит». Его хотели вначале признать объектом незаконного строительства, но мы выиграли все суды. Видимо место кому-то приглянулось. Ведь это центр города, лакомый кусочек. Магазин находится в удобном и проходном месте. Люди прямо у остановки могут купить всё, что угодно перед поездкой или возвращением домой, — поделилась Елена Полушина. — На слушаниях говорят про изъятие, но проектировщики с нами не связывались, и каким образом это будет проводиться — непонятно. Никто так и не объяснил, как магазин мешает реконструкции транспортно-пересадочного узла. Наоборот, это важный объект инфраструктуры. Поблизости нет никаких магазинов. Мы на льготных условиях, порою с длительными задержками по оплате, сдаём «Метроэлектротрансу» помещение под диспетчерскую. Другой бы мог их выставить на улицу, но мы понимаем, что она жизненно необходима для транспортного обеспечения города.

Предложение гендиректора ЗАО «Бизнес-Центра» не изымать её участок было включено в протокол, после чего 205 из 219 пришедших на публичные слушания волгоградцев, проголосовали за одобрение проекта транспортно-пересадочного узла. Воздержавшихся и противников в зале не оказалось.