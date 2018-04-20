Церемонию израильской премии Genesis отменили из-за Натали Портман

"Натали Портман не поедет в Израиль в июне, чтобы получить премию Genesis, окрещенную журналом Time «Еврейской нобелевской премией». Фонд премии Genesis получил уведомление от представителя госпожи Портман", — говорится в заявлении организаторов мероприятия.

Представитель Портман сообщил организаторам, что «последние события в Израиле показались актрисе очень тревожными, и она не полагает удобным для себя участие в любых публичных мероприятиях в Израиле», а также что актриса «не может с чистой совестью принять участие в премии».

В связи с отказом Портман посетить Израиль организаторы объявили об отмене церемонии вручения премии, которая была запланирована на 28 июня 2018 года.

Ежегодная премия Genesis в размере одного миллиона долларов была учреждена в Израиле в 2012 году. Как сообщается на сайте премии, средства на финансирование проекта выделяет одна из крупнейших в мире благотворительных еврейских организаций — фонд Genesis. Премия присуждается евреям и выходцам из Израиля, получившим мировое признание за выдающиеся достижения в различных профессиональных областях, в науке и искусстве. По словам организаторов проекта, целью вручения премии является «привлечение внимания еврейской и мировой общественности к тому, как осознание еврейских ценностей и их воплощение в жизни, труде и творчестве способствуют самореализации человека и совершенствованию мира, в котором он живет».

Ранее сообщалось, что за три недели протестов на границе с сектором Газа было убито 28 палестинцев и свыше 1,6 тысячи человек получили ранения. Среди убитых было трое детей и журналист, на одежде которого был размещен четко различимый логотип прессы. По мнению экспертов СПЧ ООН, таким образом израильские военные нарушают ряд конвенций и принципов и конвенций в области международного права. Они также вновь призвали ООН создать независимую комиссию по расследованию событий на границе с Газой, начиная с 30 марта.