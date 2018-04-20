Бурый уголь для экологии Новосибирска: за и против

В прошлом номере мы писали о том, что Михаил Кузнецов , генеральный директор Сибирской генерирующей компании, заявил о новом топливе для теплостанций города — буром угле. Пока что лишь одна ТЭЦ-3 отапливает квартиры горожан при помощи этого горючего камня, и прежде претензий по поводу ее работы не возникало. Но кроме ТЭЦ-3, в Новосибирске действуют ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На расширенном совещании Совета депутатов города Новосибирска, прошедшем на минувшей неделе, более досконально обсудили тему перехода и других новосибирских станций на новый вид топлива. В ходе оживленной дискуссии свои доводы за и против привели ученые, экологи, депутаты, общественники и энергетики.

«Мы оцениваем перспективы перевода на бурый уголь ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Вероятность этого перевода близка к нулю. Что касается ТЭЦ-5, то что-то определенное можно будет сказать не раньше середины мая, когда закончатся пробные сжигания и будут подведены итоги, проанализированы результаты», — убеждал собравшихся Михаил Кузнецов. Тем не менее на официальном сайте АО «СИБЭКО» уже выставлен лот № 335/4 на закупку бурого угля и услуги по его перевозке на сумму 245 млн рублей.

Бурый уголь гораздо дешевле, чем каменный. Возможно, выбрав более дешевое топливо, новый собственник снизит издержки, а полученные деньги направит на ремонт изношенных теплосетей города.

Качество угля зависит от его месторождения. Например, в Новосибирск планируется поставлять бурый уголь весьма приличного качества из Бородинского разреза Красноярского края

Зольность станций с бурым углем — от 3 до 6% за год, а каменного угля — 20. Поэтому на золоотвал уходит в 4–5 раз меньше сухого остатка.

Теперь СГК ответственна за то, как жители города перенесут зиму, поэтому рисковать и ставить опыты компания вряд ли станет. Скорее всего, осознавая степень ответственности, она будет проводить честные испытания бурого угля, анализировать технологии и оборудование.

Против

Бурый уголь, который собираются поставлять в Новосибирск, добывают в 100 км от Красноярска и в 1000 км от Новосибирска. Как этот вид топлива, не приспособленный к дальним перевозкам, перенесет транспортировку?

Бурый уголь обычно содержит примерно в 3 раза больше воды, чем каменный. То есть из трех вагонов угля, которые прибудут с Бородинского разреза, один будет «наполнен водой».

При сжигании бурый уголь выделяет в 1,7 раза меньше энергии, чем каменный. Бурого угля потребуется в 1,4–1,7 раза больше каменного.

Котлы проектируются под определенный вид угля. Оборудование и старые котлы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4 не предназначены для бурого угля. ТЭЦ-5 cчитается более молодой станцией, но СГК придется доказать, что такое сырье подходит в качестве топлива для оборудования этой станции.

Мнения

Константин Кушнир, заместитель технического директора СГК по охране окружающей среды:

«Основываясь на многолетних исследованиях, мы смело можем заявить, что качество у бурого угля Бородинского разреза стабильно высокое. Например, его средняя зольность почти в два раза ниже допустимой по техусловиям, а теплотворная способность выше. По нормативам и стандартам качества бурый уголь Бородинского разреза не уступает каменному. В экологическом отношении сжигание бурого угля даже дает нам преимущество: меньше доля оксида азота, диоксида серы и твердых частиц в выбросах».

Сергей Пащенко , независимый эколог, руководитель лаборатории теплообмена и топливной энергетики:

«Уже выставлен лот на поставку топлива, 300 тысяч тонн бурого угля должно к середине осени поступить в Новосибирск. То есть фактически уже готово решение к пуску угля на ТЭЦ-5. Мне кажется, СГК хочет сбить цену на каменный уголь, для этого провести масштабный акт, театр, мол, мы испытали котлы, и если вы нам цену не собьете, то мы будем покупать дешевый бурый уголь. Это нормальный ход для бизнесменов, так как речь идет о миллиардах рублей. Возможно, что мы с вами сейчас начинаем участвовать в таком большом маскараде».