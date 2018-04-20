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Ольга Баринова возглавила Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области
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Ольга Баринова возглавила Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области
Нижегородская правда
1 час назад
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Фото:
Нижегородская правда
19 апреля глава региона
Глеб Никитин
подписал приказ приказ о ее назначении.
Ранее,
Ольга Баринова
занимала пост заместителя министра информационных технологий, связи и СМИ
Нижегородской области
.
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