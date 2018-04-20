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Ольга Баринова возглавила Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области
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Ольга Баринова возглавила Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
19 апреля глава региона Глеб Никитин подписал приказ приказ о ее назначении.
Ранее, Ольга Баринова занимала пост заместителя министра информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской области.
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