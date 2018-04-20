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Епископ Дмитровский Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Кириллу в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре
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Епископ Дмитровский Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Кириллу в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Монастырь, расположенный близ села Лукино Домодедовского района Московской области, посетил 15 апреля, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В Вознесенском соборе обители Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию.
На богослужении присутствовали: наследник Королевского престола Португалии герцог Дом Дуарте Пиу Де Браганса; председатель Комитета по международным делам Государственной Думы ФС РФ Л. Э. Слуцкий; глава городского округа Домодедово Московской области А. В. Двойных; глава Ленинского муниципального района Московской области О. В. Хромов.
В храме молились настоятельница монастыря игумения Екатерина (Чайникова) и сестры обители.
Богослужебные песнопения исполнил хор Московской духовной академии под руководством иеромонаха Нестора (Волкова) и хор православной школы-пансиона «Плесково» (регент А. В. Моховикова).
Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.
За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Серафима Фарковца, клирика храма святого благоверного князя Андрея Боголюбского, Патриаршего подворья на Волжском г. Москвы, в сан иерея.
Проповедь перед причастием произнес иеромонах Ипполит (Пагеев), насельник Троице-Сергиевой лавры.
По окончании Литургии Предстоятеля Русской Церкви приветствовала игумения Екатерина (Чайникова). В дар Святейшему Владыке настоятельница монастыря преподнесла крест с изображением распятия и пасхальное яйцо.
Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.
На молитвенную память о посещении монастыря Предстоятель передал в дар обители икону Божией Матери ― Игумении Святой Горы Афонской в окружении святых русских афонитов.
Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с 25-летием возрождения обители Святейший Патриарх Кирилл наградил игумению Екатерину (Чайникову), настоятельницу Крестовоздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря, Патриаршей грамотой.
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