Епископ Дмитровский Феофилакт сослужил Святейшему Патриарху Кириллу в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре

В Вознесенском соборе обители Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию.

В храме молились настоятельница монастыря игумения Екатерина (Чайникова) и сестры обители.

Богослужебные песнопения исполнил хор Московской духовной академии под руководством иеромонаха Нестора (Волкова) и хор православной школы-пансиона «Плесково» (регент А. В. Моховикова).

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».

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За Литургией Святейший Патриарх Кирилл рукоположил диакона Серафима Фарковца, клирика храма святого благоверного князя Андрея Боголюбского , Патриаршего подворья на Волжском г. Москвы , в сан иерея.

Проповедь перед причастием произнес иеромонах Ипполит (Пагеев), насельник Троице-Сергиевой лавры.

По окончании Литургии Предстоятеля Русской Церкви приветствовала игумения Екатерина (Чайникова). В дар Святейшему Владыке настоятельница монастыря преподнесла крест с изображением распятия и пасхальное яйцо.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

На молитвенную память о посещении монастыря Предстоятель передал в дар обители икону Божией Матери ― Игумении Святой Горы Афонской в окружении святых русских афонитов.

Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви и в связи с 25-летием возрождения обители Святейший Патриарх Кирилл наградил игумению Екатерину (Чайникову), настоятельницу Крестовоздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря, Патриаршей грамотой.