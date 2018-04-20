Краснооктябрьский: ставка на фермерство

Халит Сулейманов,

глава администрации

Краснооктябрьского

муниципального района

Нижегородской областиКраснооктябрьский: ставка на фермерствоНазвание Краснооктябрьский у района с центром в селе Уразовка появилось благодаря революции. В 20-е годы ХХ века создавались национальные районы, которые, впрочем, названия свои получали в духе советской власти. Так появился Кзыл — Октябрьский: единственный в Нижегородской области , где основное население — татары.

— Сегодня татар в районе проживает около 70 процентов, остальные — русские, мордва, чуваши… У нас, можно сказать, интернационал, — улыбается глава района Халит Сулейманов. — Никто из нас не пытается каким-то образом нивелировать свою национальность, но при этом все с уважением относятся друг к другу. Конечно, много у нас и межнациональных браков — это естественный процесс. Численность населения Краснооктябрьского района — более 10 тысяч человек. Многие жители заняты в сельском хозяйстве, выращивают зерно, скот, делают знаменитую колбасу казы.

— Мы как-то подсчитали: в год на казы у нас уходит более 1,5 тысячи лошадей, — говорит Халит Сулейманов. — Фактически мы своей конской колбасой кормим всю Россию . Вообще Краснооктябрьский — это не только сельскохозяйственный, но и фермерский район. Связано это и с историческими событиями, и с менталитетом жителей.

— Многие крепкие, надёжные колхозы не выжили в эпоху 90-х годов, — рассказывает Халит Мухаммятович. — Помните времена младореформаторов, когда всем казалось: вот мы уберём старых председателей колхозов — и заживем. Убрали. Ну и что?

Колхозы пришли в запустение. К сожалению, и сегодня правила экономической игры таковы, что невыгодно заниматься реальным товарным производством, в лучшем случае это малорентабельно.

Большинство из них уже не восстановилось. Были попытки инвестировать извне, но они встречали глухое неодобрение

местных жителей.

— Это такой менталитет: чужаков здесь не принимают, — объясняет Халит Сулейманов. — Можно сколько угодно объяснять

жителям: «Смотрите, человек готов вкладывать деньги, развивать производство!»

Мне скажут: «Нет, Халит, мы лучше сами». И сделают самостоятельно! Поэтому большинство инвестиций в районе — это деятельность самих жителей.

Краснооктябрьцы не склонны к тому, что-бы объединяться в крупные колхозы, а вот небольшие фермерские хозяйства на одну-две семьи здесь процветают. К примеру, в районе есть село Карга. В нём практически все жители занимаются мясным животноводством. В каждой семье по 10-20 голов скота, выращивают как для себя, а мясо везут продавать… в Москву , конечно. Нижегородский рынок не готов к тем объёмам, что с лёгкостью поглощает Москва.

Так же действуют в селе Маресево. Только если в селе Карга специализируются на говядине, то жители русского села разводят свиней — и тоже отправляют мясо в Москву на продажу.

— Мы признательны руководству области за грантовую поддержку молодых фермеров, — говорит Халит Сулейманов, — она помогает нашему району развиваться. Да, нам бы очень хотелось поднять животноводство до такого высокого уровня, на котором сейчас находится растениеводство района: в этом сегменте мы в лидерах. Несколько раз уже получали штандарт губернатора.

Кстати, несмотря на то, что в районе активно развивается фермерство, сбрасывать со счетов колхозы всё-таки нельзя.

Здесь хорошо работают Чембелеевский, Чернушинский колхозы и ряд других. Словом, развиваются все формы работы — каждая именно там, где она наиболее актуальна. В зоне особо пристального внимания главы района — газификация. Конечно, протяжённость газовых труб в Краснооктябрьском из года в год растёт, но всё-таки ставить финальную точку в этом вопросе пока рано. Газ району нужен, и стоимость этого газа не всегда соотносится с доходами жителей.

— Я работаю главой района с 2010 года, — говорит Халит Сулейманов. — С тех пор мы газифицировали 10 населённых пунктов. Сейчас готовим документацию ещё на три. Конечно, это дорого. Ну, а что делать? Без газа жить сложно. Более того, нам ещё водопровод надо везде провести. До сих пор два населённых пункта без централизованного водоснабжения

— Чембелей и Салганы. Надо исправлять ситуацию!