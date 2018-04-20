В Ярославской и Владимирской областях пройдет турмаршрут, посвященный Александру Невскому 

ВЛАДИМИР, 20 апреля. /ТАСС/. Межрегиональный молодежный туристический маршрут, посвященный жизни князя Александра Невского разрабатывают власти Владимирской и Ярославской областей по заказу Минкультуры РФ.
В ходе путешествия молодые люди узнают о пути становления святого, продегустируют русскую кухню и примут участие в квесте, сообщила ТАСС заместитель руководителя паломнической службы Владимирской епархии Мария Федотова.
"Это будет двухдневный тур, который начинается в Переславле-Залесском, где у Спасо-Преображенского собора туристов встречает «отец» Александра Невского Ярослав Всеволодович, и после рассказа о крещении Александра из группы выбирается его тезка, на котором демонстрируется обряд посажения на коня молодого князя", — рассказала она.
Далее гостям предложат экскурсии с посещением Переславского музея-заповедника, мемориала, посвященного кавалерам ордена Александра Невского, и места археологических раскопок с интерактивной игрой.
После переезда во Владимир участникам экскурсии продемонстрируют фильм «Александр Невский», а на следующий день гости города примут участие в квесте, связанном с местами его пребывания.
По дороге в Москву гости посетят село Ворша, где в храме хранится чудотворная икона-скульптура князя.
По словам собеседницы агентства, маршрут может быть запущен уже в мае этого года, когда отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента туризма Ярославской области, Переславль-Залесский и Владимир тесно связаны с жизнью великого князя.
Принято считать, что родился Александр Невский в Переславле-Залесском около 1220 года, а крестился в Спасо-Преображенском соборе города.
На Александровой горе, согласно преданию, находилась княжеская резиденция. В возрасте 8 лет он переехал во Владимир.
Александр Невский — великий князь владимирский (1252-1263), князь новгородский (1236-1240, 1241-1263). Руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 г.) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 г.) захватчиков. Канонизирован РПЦ (1547).