В Ярославской и Владимирской областях пройдет турмаршрут, посвященный Александру Невскому

В ходе путешествия молодые люди узнают о пути становления святого, продегустируют русскую кухню и примут участие в квесте, сообщила ТАСС заместитель руководителя паломнической службы Владимирской епархии Мария Федотова

"Это будет двухдневный тур, который начинается в Переславле-Залесском , где у Спасо-Преображенского собора туристов встречает «отец» Александра Невского Ярослав Всеволодович, и после рассказа о крещении Александра из группы выбирается его тезка, на котором демонстрируется обряд посажения на коня молодого князя", — рассказала она.

Далее гостям предложат экскурсии с посещением Переславского музея-заповедника, мемориала, посвященного кавалерам ордена Александра Невского, и места археологических раскопок с интерактивной игрой.

После переезда во Владимир участникам экскурсии продемонстрируют фильм «Александр Невский», а на следующий день гости города примут участие в квесте, связанном с местами его пребывания.

По дороге в Москву гости посетят село Ворша, где в храме хранится чудотворная икона-скульптура князя.

По словам собеседницы агентства, маршрут может быть запущен уже в мае этого года, когда отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента туризма Ярославской области , Переславль-Залесский и Владимир тесно связаны с жизнью великого князя.

Принято считать, что родился Александр Невский в Переславле-Залесском около 1220 года, а крестился в Спасо-Преображенском соборе города.

На Александровой горе, согласно преданию, находилась княжеская резиденция. В возрасте 8 лет он переехал во Владимир.