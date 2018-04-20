Ещё
В Нижнем Новгороде табак продают у школ и детсадов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде табак продают у школ и детсадов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
64 предприятия, осуществляющие розничную продажу табачной продукции, проверены в Нижегородской области в первом квартале 2018 года, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
Возбуждено 25 дел об административном правонарушении, наложено штрафов на 440 тысяч рублей.
Среди нарушителей — ООО «Лабиринт-Волга» и ООО «Альфа Пенза».
Так, в магазинах «Красное и Белое» (ООО «Лабиринт-Волга») табак продавали: осуществлялась реализация табачной продукции по адресам:
— на ул. Ванеева, 32/1 П.1 на расстоянии 39 м до образовательного учреждения «Автопилот»;
— на ул. Генкиной, 35/72А П.3 на расстоянии 80 м до школы №29;
— на ул. Юбилейная, 37 на расстоянии 98 м детско-юношеской школа олимпийского резерва;
— на ул. Бекетова, 40 на расстоянии 7,8 м до границы детсада «Золотой ключик».
В магазинах «Красное и Белое» (ООО «АЛЬФА-ПЕНЗА») незаконно осуществлялась продажа табачной продукции в Дзержинске на ул. Гайдара, 69А (рядом с детсадом № 139); В Нижнем Новгороде на пр. Ленина, 13, на ул. Юлиуса Фучика, 27, П.4 (рядом с детсадом №118), на ул. Ватутина, 3 (рядом со школой №130).
Нарушители привлечены к административной ответственности.
Newsroom24: последние новости
Проект «Умный регион» будет реализован в Нижегородской области «Ростелеком» выявил сквозные технологии, влияющие на развитие «Умных городов» В Нижнем Новгороде проверяют состояние детских и спортивных площадок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание142
Турция вывела золотой запас из США202
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть31
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300310
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение