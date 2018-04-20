В Нижнем Новгороде табак продают у школ и детсадов

64 предприятия, осуществляющие розничную продажу табачной продукции, проверены в Нижегородской области в первом квартале 2018 года, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Возбуждено 25 дел об административном правонарушении, наложено штрафов на 440 тысяч рублей.

Среди нарушителей — ООО «Лабиринт-Волга» и ООО «Альфа Пенза».

Так, в магазинах «Красное и Белое» (ООО «Лабиринт-Волга») табак продавали: осуществлялась реализация табачной продукции по адресам:

— на ул. Ванеева, 32/1 П.1 на расстоянии 39 м до образовательного учреждения «Автопилот»;

— на ул. Генкиной, 35/72А П.3 на расстоянии 80 м до школы №29;

— на ул. Юбилейная, 37 на расстоянии 98 м детско-юношеской школа олимпийского резерва;

— на ул. Бекетова, 40 на расстоянии 7,8 м до границы детсада «Золотой ключик».

В магазинах «Красное и Белое» (ООО «АЛЬФА-ПЕНЗА») незаконно осуществлялась продажа табачной продукции в Дзержинске на ул. Гайдара, 69А (рядом с детсадом № 139); В Нижнем Новгороде на пр. Ленина, 13, на ул. Юлиуса Фучика, 27, П.4 (рядом с детсадом №118), на ул. Ватутина, 3 (рядом со школой №130).

Нарушители привлечены к административной ответственности.