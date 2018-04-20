Ещё
НОВАТЭК не ожидает введения серьезных санкций против себя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НОВАТЭК не ожидает введения серьезных санкций против себя 

Газета.Ru 36 минут назад
Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон не ожидает введения серьезных санкций со стороны США против компании. Об этом сообщает RNS.
"НОВАТЭК находится только под секторальными санкциями, никаких других санкций сейчас в отношении НОВАТЭКа нет. Мы не видим, что какие-то серьёзные санкции будут распространяться на НОВАТЭК", — сказал Михельсон.
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что считает новые санкции, введенные в отношении России наиболее эффективными за все время и выразил уверенность в том, что они имели необходимый эффект.
Министр также подчеркнул, что в случае, если американская администрация пойдет на новые ограничения в отношении России, то она «не станет объявлять об этом всему миру».
Газета.Ru: последние новости
МИД рассказал о подготовке законопроекта в ответ на санкции США Володин предложил ввести уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций Медведев освободил от должности торгпреда России в США Стадника
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США187
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300339
Путин инициировал важное совещание61
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть24
Первый легальный бордель открывается в России358
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение