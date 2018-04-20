В Петрозаводске меняются правила вывоза мусора

Город поделен на части, за каждую из которых будет отвечать одно предприятие.

Карелии состоялись торги на оказание услуг по транспортировке отходов. В Петрозаводске операторами стали те же компании, которые и прежде занимались вывозом, однако если прежде контейнеры трех организаций могли одновременно располагаться на одной и той же мусорной площадке, то теперь правила поменяются.

— Мы сформировали лоты таким образом, что Петрозаводск оказался поделенным на 3 равные части. По результатам торгов районы Центр, Зарека, Голиковка, Октябрьский, Первомайский и Соломенное будет обслуживать ООО «ЭКОГРАД-ПЕТРОЗАВОДСК»; Кукковку, Старую Кукковку, Сайнаволок, Птицефабрику, Ключевую и Онежский разъезд — ООО «Экосервис», а Древлянку, Перевалку, Сулажгору, Пятый поселок, Университетский городок и СКЗ — МУП «Автоспецтранс».

Поэтому сейчас компании-операторы вывозят свои контейнеры на закрепленные за ними мусорные площадки, — сообщил заместитель директора ООО «Автоспецтранс» Андрей Ротов.