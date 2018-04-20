В правительстве Якутии опровергли информацию об экстренной госпитализации главы региона

ЯКУТСК , 20 апреля. / ТАСС /. Информация об экстренной госпитализации главы Якутии Егора Борисова из-за проблем с сердцем в одну из клиник Москвы , появившаяся ранее в ряде федеральных СМИ, является недостоверной. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Егор Афанасьевич [Борисов] в плановом порядке посетил одну из клиник Москвы. С ним все в порядке", — сообщили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время он находится в плановом отпуске.