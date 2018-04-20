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В правительстве Якутии опровергли информацию об экстренной госпитализации главы региона
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В правительстве Якутии опровергли информацию об экстренной госпитализации главы региона 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЯКУТСК, 20 апреля. /ТАСС/. Информация об экстренной госпитализации главы Якутии Егора Борисова из-за проблем с сердцем в одну из клиник Москвы, появившаяся ранее в ряде федеральных СМИ, является недостоверной. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.
"Егор Афанасьевич [Борисов] в плановом порядке посетил одну из клиник Москвы. С ним все в порядке", — сообщили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время он находится в плановом отпуске.
63-летний Егор Борисов возглавляет Якутию с 2010 года. С 1991 года на различных руководящих постах республиканского уровня. С 2002 года в течение двух лет был первым зампредом правительства. В 2003-2010 годах занимал пост премьер-министра Якутии. Главой региона утвержден в 2010 году. На этом посту Борисов сменил досрочно сложившего полномочия Вячеслава Штырова, который ушел в Совет Федерации. В 2014 году, за год до истечения полномочий, Борисов решил пойти на досрочные выборы. В результате выборов набрал более 58% голосов избирателей.
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