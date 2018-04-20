Главе Якутии сделали операцию на позвоночнике

— Егор Афанасьевич находится в отпуске. В плановом порядке он посетил одну из московских клиник, с ним все в порядке, — сообщили РИА Новости в пресс-службе. Поводом для визита в больницу стала необходимость снять швы после операции по удалению межпозвоночной грыжи, которую Борисову недавно сделали в Южной Корее

— Разумеется, это не имеет никакого отношения к сердечно-сосудистой деятельности. Со здоровьем у меня, слава богу, все в порядке, — приводит пресс-служба слова главы республики.