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Главе Якутии сделали операцию на позвоночнике
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Главе Якутии сделали операцию на позвоночнике 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Москва24
В пресс-службе главы и правительства Республики Саха (Якутия) опровергли появившиеся в ряде СМИ сообщения об экстренной госпитализации в Москве главы региона Егора Борисова.
— Егор Афанасьевич находится в отпуске. В плановом порядке он посетил одну из московских клиник, с ним все в порядке, — сообщили РИА Новости в пресс-службе. Поводом для визита в больницу стала необходимость снять швы после операции по удалению межпозвоночной грыжи, которую Борисову недавно сделали в Южной Корее.
— Разумеется, это не имеет никакого отношения к сердечно-сосудистой деятельности. Со здоровьем у меня, слава богу, все в порядке, — приводит пресс-служба слова главы республики.
64-летний Егор Борисов руководит Якутией с 2010 года, до этого семь лет он возглавлял республиканское правительство. В феврале 2018 года Борисов оказался замешан в скандал на борту самолета, собиравшегося вылететь из Шереметьево в Якутск. Препиравшийся с экипажем помощник главы республики был в итоге снят с рейса и передан в полицию.
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