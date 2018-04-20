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В Китае придумали пугать переходящих на красный свет
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В Китае придумали пугать переходящих на красный свет 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Дорожно-транспортная полиция в провинции Хубэй (Китай) решила бороться с пешеходами, перебегающими на красный сигнал светофора, водным паром и лазером.
Как сообщает агентство Синьхуа, полиция города Дае около недели назад установила на одном из перекрестков в центре города пять металлических пилонов.
«У оборудования две системы с разными функциями. Одна из них — распознавание по лицу, вторая — предупреждение», — передает РИА «Новости» слова представителя местного департамента общественной безопасности Ван Синьцян. Три пилона посередине выполняют роль разбрызгивателей, выпускающих пар, если человек переходит дорогу на красный. Одновременно с этим система дает голосовое оповещение и мигает зеленым и красным лазерами.
По словам сотрудников полиции, желающих перебегать на красный сигнал светофора заметно сократилось. Представители китайских властей отметили также, что для того, чтобы не навредить глазам детей, они снизили высоту пилонов до 80 сантиметров, а воду в пульверизаторах меняют каждый день, так что горожане могут быть спокойными за то, что новое устройство их испачкает.
Тем временем, по мнению некоторых пользователей интернета, новая система с использованием лазера и пульвизаторов может напугать пешеходов и создать новые опасные ситуации.
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